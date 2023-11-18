بسبب غزة .. صندوق النقد الدولي يدرس زيادة برنامج القروض لمصر

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمس الجمعة إن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ ثلاثة مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في قطاع غزة.



وأضافت جورجيفا في مقابلة أجرتها وكالة "رويترز" على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي أن الصراع "يدمر" سكان غزة واقتصادها وله "آثار خطيرة" على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.

وفي كلمتها خلال القمة، قالت جورجيفا إن أضرارًا اقتصادية عاصفة ستلحق بالدول القريبة من الصراع في قطاع غزة، مضيفة أنه رغم تراجع الارتفاع الذي شهدته أسعار الطاقة عالمياً في بداية اندلاع الصراع، فإن "الصراع كلما امتد زاد خطر وقوع حادث ما، وبالتالي ستكون لهذا آثار سلبية".