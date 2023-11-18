أثناء مباراته الأخيرة.. محمد صلاح يتألق في أحدث ظهور

شارك محمد صلاح نجم ليفربول صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر محمد صلاح في الصورة من داخل الملعب أثناء مباراته الأخيرة.

حطم محمد صلاح نجم منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي رقما قياسيا آخر في اللعب الدولي، حيث سجل أربعة أهداف في فوز مصر 6-0 على جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026.

مصر تواجه منتخب سيراليون

وتواجه مصر منتخب سيراليون يوم الأحد لكنها بدأت مشوارها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بفوز أكثر من مقنع على جيبوتي أمس الخميس.

جيبوتي هي ثالث أقل منتخب تصنيفا في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتحتل المركز 189 في التصنيف العالمي للفيفا، ولم تكن هزيمتها على يد مصر مفاجأة.