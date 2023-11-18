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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طارق نصير يشيد بتعاون البرلمانات العربية في رصد انتهاكات الكيان الصهيوني بغزة

صدى البلد

أكد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي علي أهمية الدور الذي يقوم به البرلمان العربي في دعم أواصر التعاون بين المجالس العربية من أجل تنسيق الجهود للتصدي للانتهاكات والمجازر الوحشية التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين بصفة عامة وقطاع غزة بصفة خاصة.


وأشاد نصير، في تصريحات له اليوم، باللقاء الذي تم بين عادل العسومي رئيس البرلمان العربي والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وذلك لبحث تنسيق الجهود ورصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة باعتبارها إحدى الأزمات الإنسانية التي أصبحت تستدعي تضافر كافة الجهود من أجل وقف نزيف الدم ودخول المساعدات الإنسانية والعودة إلى مائدة الحوار وهو الطريق الوحيد لحل هذه الأزمة.

وشدد اللواء طارق نصير علي أهمية الجهود العربية التي تتم من قبل البرلمان العربي والمؤسسات التشريعية بكافة الأقطار العربية من رفض الانتهاكات التي تتم تجاه المدنيين والأطفال والنساء والمدارس والمستشفيات التي تشكل انتهاكا صارخا وصريحا للقانون الدولي الإنساني والقيم والأعراف الإنسانية ويعد ذلك جريمة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني مكتملة الأركان.

وأضاف أن البرلمان العربي يدرس الآن تقديم دعوة للمحكمة الجنائية الدولية لفضح جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها جرائم حرب.

وثمن نصير كافة الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية من خلال الموقف الثابت لمصر تجاه هذه الأزمة.

وجدد نصير التحية للشعب الفلسطيني علي صموده على مدار ما يقارب من الخمسين  يوما في ظل ما يواجهه من آلة عسكرية وحشية غاشمة لا تعبأ بالقانون الدولي الإنساني.

 

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البرلمان العربي الفلسطينيين غزة الأمن القومي حزب حماة الوطن القانون الدولي

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