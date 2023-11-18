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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

رئيس النيابة الإدارية يزور الهيئة الوطنية للانتخابات.. صور

صورة اللقاء
صورة اللقاء

قام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت  بزيارة  المستشار حازم بدوي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وبصحبته وفد رفيع المستوى ضم كل من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع – مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار / محمد صلاح – مدير إدارة العلاقات العامة والمراسم.

وكان في استقبالهم كل من: المستشار محسن دردير، والمستشار محمد  علي عبد الواحد، والمستشار الدكتور محمد شفيق الجنك، والمستشار محمود رشيد، والمستشار عبد الحميد نجاشي، والمستشار محمود عبد الواحد، والمستشار شريف حشيش، والمستشار  هاني جاد الله، أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار  أحمد بنداري – المدير التنفيذي للهيئة.

وخلال اللقاء، قَدَمَ المستشارحافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، التهنئة للمستشار حازم بدوي؛ بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات،  معربًا عن تقديره البالغ للدور الذي تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات التي جاءت تتويجاً لمولد الجمهورية الجديدة، وما كفله الدستور المصري الحالي من ضمانات تكفل للمواطنين ممارسة حقهم الانتخابي في مناخ ديموقراطي تشرف على كافة إجراءاته هيئة وطنية تتمتع بالاستقلال التام والحيدة والتجرد.

ورَحَبَ المستشار حازم بدوي، بالمستشار حافظ عباس، والوفد المرافق له، مشيدًا بدور النيابة الإدارية كهيئة قضائية مرموقة في منظومة العدالة المصرية، وحرصها على تعزيز أواصر العلاقات وتيسير سُبُل التعاون بين النيابة الإدارية وكافة الجهات والهيئات القضائية وأجهزة الدولة، مثمنًا دور أعضاء النيابة الإدارية في الإشراف على الانتخابات.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع التذكارية بين النيابة الإدارية، والهيئة الوطنية للانتخابات ، صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار/ محمد سمير .

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