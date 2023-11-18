الأوقاف: مقارئ الجمهور تتجاوز 155 ألف مشارك والقاهرة وسوهاج والجيزة وأسيوط بالصدارة

شهدت مقارئ الجمهور بمساجد الجمهورية إقبالًا كبيرًا ومنقطع النظير، حيث تجاوز حضور الجمهور 155 ألف مشارك، وجاءت مديريات أوقاف القاهرة وسوهاج والجيزة وأسيوط في المقدمة.

وحرص روَّاد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ بكثافة لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه، والتنافس في تلاوة القرآن الكريم قراءة صحيحة.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وفي إطار إقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد.

من ناحية اخرى تنطلق فعاليات معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية يوم الخميس المقبل 23 نوفمبر 2023م، للأئمة والواعظات ويستمر حتى يوم السبت 25 نوفمبر 2023م، حيث يتضمن البرنامج جوانب علمية وثقافية، وزيارات ميدانية.