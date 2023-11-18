عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: مقارئ الجمهور تتجاوز 155 ألف مشارك والقاهرة وسوهاج والجيزة وأسيوط بالصدارة

صدى البلد

شهدت مقارئ الجمهور بمساجد الجمهورية إقبالًا كبيرًا ومنقطع النظير، حيث تجاوز حضور الجمهور 155 ألف مشارك، وجاءت مديريات أوقاف القاهرة وسوهاج والجيزة وأسيوط في المقدمة.

وحرص روَّاد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ بكثافة لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه، والتنافس في تلاوة القرآن الكريم قراءة صحيحة.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وفي إطار إقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد. 

من ناحية اخرى تنطلق فعاليات معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية يوم الخميس المقبل 23 نوفمبر 2023م، للأئمة والواعظات ويستمر حتى يوم السبت 25 نوفمبر 2023م، حيث يتضمن البرنامج جوانب علمية وثقافية، وزيارات ميدانية.

مقارئ الجمهور معسكر أبو بكر الصديق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة.. تفاصيل

بيان عاجل من الرئاسة الفلسطينية للإدارة الأمريكية

تعليق مثير من حسام حسن على بيان الأهلي وأزمة المستبعدين من المنتخب

اسمها يخُض| تحذير عاجل من الأرصاد: هذا ما ستفعله نوة المكنسة بهذه المحافظات

عمرها 33 عامًا.. حبس فنانة روسية شهيرة 7 سنوات| تفاصيل

ترشيحاتنا

رئيسة المفوضية الأوروبية: نعمل مع حلفائنا في المنطقة لمنع انتشار العنف

عابرة وتنتهي قريبا.. رئيس الوزراء يزف بشرى عن أزمة الدولار

روسيا ترسل طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة

الاتحاد الأوروبي يشيد بدور مصر في إرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

200 شهيد.. الاحتلال يرتكب مجـ.زرة جديدة في الفاخورة بمخيم جباليا

توسعات مستقبلية بـ400 مليون جنيه.. مدبولي يتفقد مصنع الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادهما.... صور تكشف عن رومانسية منى زكي وأحمد حلمي

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

حسين الشافعي .. قصة الرجل الثاني فى عهدي ناصر والسادات

موجودة في البيت| تناول هذه الأطعمة يعالج أنخفاض مستويات الهيموجلوبين

فيديو

بسبب الغيرة والشك.. اعترافات خطيرة للمتهم بإنهاء حياة عروسته بالإسماعيلية

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات وسعر عيار 21 الآن مفاجأة

سر تشجيع فؤاد خليل لـ الزمالك.. وموقفه من الأهلي

أغنية سويدية.. تفاصيل أغنية “تحيا فلسطين” التي مر عليها 40 عامًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ