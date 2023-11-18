إعلامية فلسطينية: الدعم المصرى لغزة مياه تروى غصن الزيتون ليزداد صموده

قالت إعلامية فلسطينية: "أنا كفلسطينية أقف بكل شموخ أمام صمود شعبي بعين دامعة وقلب منفطر، وأرى الأطفال صغارًا تموت كل يوم وأمهات تحضن أنفاس أولادها لآخر مرة، وعائلات تُمحى من سجلات الحياة وجريمتهم الوحيدة أنهم فلسطينيون".

وأضافت الإعلامية الفلسطينية "داليا"، خلال إطلاق قافلة "صندوق تحيا مصر" للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي عرضتها قناة «إكسترا نيوز»: "بشوف مصر الحضن والأهل، فأهل مصر الدرع الأولى وحامية القضية الفلسطينية على مر التاريخ وقدمت كل أنواع الدعم السياسي والاقتصادي وآلاف الشهداء والمصابين، وصولًا لهذه الشحنات التي تقدم للشعب الفلسطيني بدعم وتوجيه القيادة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتهب الحياة مجددًا لأهل فلسطين".

وتابعت: "دعم مصر بتوجيهات الرئيس السيسي كان ولا يزال المياه التي تروي غصن الزيتون الأبي ليزداد صموده".

واختتمت حديثها قائلة: "شكرًا من القلب لمصر وشعب مصر وصندوق تحيا مصر، لقد صدقتم الفعل والقول، صدق اللي قال من مصر.. هنا فلسطين".