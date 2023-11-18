عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلامية فلسطينية: الدعم المصرى لغزة مياه تروى غصن الزيتون ليزداد صموده

إعلامية فلسطينية
إعلامية فلسطينية

قالت إعلامية فلسطينية: "أنا كفلسطينية أقف بكل شموخ أمام صمود شعبي بعين دامعة وقلب منفطر، وأرى الأطفال صغارًا تموت كل يوم وأمهات تحضن أنفاس أولادها لآخر مرة، وعائلات تُمحى من سجلات الحياة وجريمتهم الوحيدة أنهم فلسطينيون".

وأضافت الإعلامية الفلسطينية "داليا"، خلال إطلاق قافلة "صندوق تحيا مصر" للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي عرضتها قناة «إكسترا نيوز»: "بشوف مصر الحضن والأهل، فأهل مصر الدرع الأولى وحامية القضية الفلسطينية على مر التاريخ وقدمت كل أنواع الدعم السياسي والاقتصادي وآلاف الشهداء والمصابين، وصولًا لهذه الشحنات التي تقدم للشعب الفلسطيني بدعم وتوجيه القيادة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتهب الحياة مجددًا لأهل فلسطين".

وتابعت: "دعم مصر بتوجيهات الرئيس السيسي كان ولا يزال المياه التي تروي غصن الزيتون الأبي ليزداد صموده".

واختتمت حديثها قائلة: "شكرًا من القلب لمصر وشعب مصر وصندوق تحيا مصر، لقد صدقتم الفعل والقول، صدق اللي قال من مصر.. هنا فلسطين".

فلسطينية الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي القضية الفلسطينية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة.. تفاصيل

تعليق مثير من حسام حسن على بيان الأهلي وأزمة المستبعدين من المنتخب

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

بيان عاجل من الرئاسة الفلسطينية للإدارة الأمريكية

عابرة وتنتهي قريبا.. رئيس الوزراء يزف بشرى عن أزمة الدولار

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يشارك في جولة دولية للدفع بمسار وقف الحرب على غزة

"حماس" تطلق رشقة صاروخية نحو كيبوتس

رئيس الوزراء : أكثر من ثلثي المساعدات المقدمة لـ غزة كانت من مصر

رغم إصابته بالصليبي.. النني يكشف كواليس تجديد تعاقده مع أرسنال

بيان شديد اللهجة من حماس ضد الاحتلال: ستحاسبون على مجزرتكم في مدرسة الفاخورة

أزمة عابرة وهتخلص.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيدا عن مراكز التجميل| علاجات منزلية للتخلص من تجاعيد الشفاه

في عيد ميلادهما.... صور تكشف عن رومانسية منى زكي وأحمد حلمي

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

حسين الشافعي .. قصة الرجل الثاني فى عهدي ناصر والسادات

فيديو

القفا مهم جدا.. سر شخصية ستاموني لـ الفنان فؤاد خليل

بسبب الغيرة والشك.. اعترافات خطيرة للمتهم بإنهاء حياة عروسته بالإسماعيلية

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات وسعر عيار 21 الآن مفاجأة

سر تشجيع فؤاد خليل لـ الزمالك.. وموقفه من الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ