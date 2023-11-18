صلاح ونجوم كوت ديفوار.. الدوري الإنجليزي يحكم تصفيات إفريقيا المونديالية

انطلقت الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وتبقى على نهايتها ثلاث مباريات تلعب اليوم قبل أن تبدأ الجولة الثانية غدا الأحد وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وعلى مدار ثلاثة أيام سجل النجوم الأفارقة المحترفين في الدوري الانجليزي حضورا مميزا مع منتخبات بلادهم حيث كانت البداية مع نجم بيرنتفورد الكونغولي يوان ويسا الذي سجل في فوز منتخب بلاده على موريتانيا بهدفين دون رد، ثم انقذ سيمي اجاي لاعب وست بروميتش ونجم نسور نيجيريا منتخب بلاده بهدف التعادل امام ليسوتو.

وعلى ستاد القاهرة الدولي سجل اللاعب الكبير محمد صلاح نجم ليفربول رباعية مدوية في فوز الفراعنة الكاسح على جيبوتي بسداسية نظيفة.

وعلى ملعب لوساكا تالق المهاجم والهداف باتسون داكا نجم ليستر سيتي وسجل هدفين في فوز التماسيح برباعية مقابل هدفين على الكونغو برازافيل..

وفي ياوندي عاصمة الكاميرون سجل بريان مبيومبو نجم بيرنتفورد الهدف الأول في فوز الأسود على موريشيوس بثلاثية دون رد.

أما قمة التألق لنجوم الدوري الانجليزي فكانت حاضرة في العاصمة أبيدجان في اكتساح افيال كوت ديفوار منتخب سيشل بـ9 أهداف نظيفة سجل خلالها كلا من إبراهيما سنجاري لاعب نوتنجهام فورست وسيمون ادينجرا لاعب برايتون وجونيور تراوري لاعب بورنموث هدفين..

وأخيرا انقذ مهاجم استون فيلا بيرتراند تراوري منتخب بلاده بوركينا فاسو بهدف التعادل في مرمى غينيا بيساو في المباراة التي أقيمت في المغرب..

9 نجوم قادمين من البريمياليج سجلوا 14هدف في الجولة الأولى ولم تخسر منتخبات بلادهم حيث فازت الكونغو الديمقراطية على موريتانيا وزامبيا على الكونغو برازافيل ومصر على جييوتي وكوت ديفوار على سيشل والكاميرون على موريشيوس فيما تعادلت بوركينا فاسو مع غينيا بيساو ونيجيريا مع ليسوتو.