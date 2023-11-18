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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد طرح فيلم شماريخ في السينمات

شماريخ
شماريخ

أعلن المخرج عمرو سلامة، عن موعد طرح فيلم شماريخ بطولة الفنان آسر ياسين وأمينة خليل في دور العرض السينمائية.

 

وكتب عمرو سلامة عبر  حسابه الرسمي على انستجرام: قد إيه وقت صعب تعلن عن نزول فيلمك وتحاول تروّجله في ظروف زي ديه، حيث تم تحديد هذه المواعيد سلفا من قبل اشتعال الأحداث، فيلم شماريخ سيتاح في السينمات المصرية من 14 ديسمبر، وعرضه العالمي الأول 1 ديسمبر في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

 

عمرو سلامة

وأعلن المخرج عمرو سلامة، عن انتهاء تصوير فيلم شماريخ، لـ الفنان آسر ياسين، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

 

وكتب عمرو سلامة، عبر فيسبوك: «وأخيرا فركش (انتهاء تصوير) فيلم شماريخ.. بعد الكثير من المفاجآت، السار منها والمؤلم، انتهت رحلة كنا نظن أحيانًا أنها لن تنتهي».

 

وتابع عمرو سلامة: «بشكر النجوم والممثلين وطاقم العمل من أوله لآخره وشركة الإنتاج، كنتم مخلصين محترفين مجتهدين وداعمين وكرماء، لم يبخل أحد بمجهود أو بوقت أو بموارد».

 

وأضاف عمرو سلامة: «وأتمنى أن ننتهي بفيلم يكون يستحق هذه الرحلة، ويخرج بجودة مميزة ونجاح على المستوى التجاري والفني». 

 

قصة فيلم شماريخ

ويجسد النجم آسر ياسين ضمن أحداث فيلمه "شماريخ" شخصية رجل ثرى يمتلك مصنع "بلالين" يقع فى حب أمينة خليل، إذ تجمعهما قصة حب ضمن دراما العمل، "شماريخ" من تأليف وإخراج عمرو سلامة والفيلم يدور في إطار درامي تشويقي أكشن.

 

أبطال فيلم شماريخ

ويضم فيلم "شماريخ "عددًا من الأبطال ونجوم الفن أبرزهم الفنانة "آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، وأدهم الشرقاوي، وسالي حماد، ومحمد ثروت، والفنان الراحل مصطفى درويش"، والعديد من ضيوف الشرف، وكان من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

عمرو سلامة فيلم شماريخ

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