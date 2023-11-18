عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة المواد الغذائية: سعر السكر الحر وصل إلى 50 جنيها.. فيديو

السكر
السكر

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن السكر التمويني سعره 12.60 جنيه، ومتوفر في الأسواق.

txt

انخفاض سعر السكر خلال أيام.. غرامة كبيرة لهؤلاء التجار بعد تصريحات الحكومة

txt

بعد حبسهم وضبط وإحضار آخرين ..النيابة العامة تكشف تفاصيل وكميات أطنان السكر المضبوط

وأضاف حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، خلال مداخلة عبر فضائية "المحور"،: "هناك مخزون استراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى شهر أبريل القادم".

 

وأشار حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية،: "سعر السكر داخل مبادرة خفض أسعار السلع 27 جنيها، ومطروح في السلاسل وأماكن المبادرة"، موضحا: "السكر الحر سعره مرتفع جدا".

 

وأوضح حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية،: "سعر السكر الحر وصل إلى 50 جنيها، وسبب ارتفاع السكر لهذا السعر هو عدم ضخ كميات كبيرة في السوق وهذا السعر مش طبيعي"، لافتا: "لابد من مراقبة مراحل التداول للسلع، ونحتاج إلى مراقبة للأسواق".


واسترسل: "حاليا في مرحلة نهاية موسم السكر، وموسم القصب في شهر يناير، وفبراير شهر البنجر، لذلك من الممكن أن تكون هناك أزمة في السكر لكن الدولة تداركت هذا الموقف"، مشيرا: "من المتوقع عودة الأسعار لطبيعتها مع بداية شهر يناير، وبداية موسم القصب".
 

 

شعبة المواد الغذائية السكر المواد الغذائية الغرفة التجارية رئيس شعبة المواد الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

تصريح رسمي مهم بشأن العملة الصعبة| رئيس الوزراء يحسم موعد نهاية أزمة الدولار.. الخير قادم

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب| اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة بدون طعام

ترشيحاتنا

دبلوماسيون غربيون يحذرون: غزة بحاجة للوقود لمنع وقوع كارثة إنسانية

مفتعلة| مسئول بـ الزراعة يعلن مفاجأة عن أزمة السكر .. فيديو

بعد ارتفاع الأسعار.. عضو اللجنة العليا للزيوت يوجه نداءً عاجلاً لـ المواطنين|فيديو

تعطيل الدراسة في مطروح غدا لسوء الأحوال الجوية

استقبلنا 151 طائرة.. محافظ شمال سيناء: عدد الشاحنات الداخلة إلى غزة 1089

ليس رسميا.. أول تعليق من مدرب الاتحاد السعودي الأرجنتيني جالاردو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

ببنطلون أبيض .. الإعلامية أسما إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها

مكونان فقط | علاج سحري لحل مشاكل تساقط الشعر

فيديو

عاجل.. الأرصاد: منخفض جوي عميق وتحذير من الأمطار والرياح | فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

تفاصيل وقف 11 دولة أوروبية فيزا شجن.. فيديوجراف

القفا مهم جدا.. سر شخصية ستاموني لـ الفنان فؤاد خليل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ