شعبة المواد الغذائية: سعر السكر الحر وصل إلى 50 جنيها.. فيديو

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن السكر التمويني سعره 12.60 جنيه، ومتوفر في الأسواق.

وأضاف حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، خلال مداخلة عبر فضائية "المحور"،: "هناك مخزون استراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى شهر أبريل القادم".

وأشار حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية،: "سعر السكر داخل مبادرة خفض أسعار السلع 27 جنيها، ومطروح في السلاسل وأماكن المبادرة"، موضحا: "السكر الحر سعره مرتفع جدا".

وأوضح حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية،: "سعر السكر الحر وصل إلى 50 جنيها، وسبب ارتفاع السكر لهذا السعر هو عدم ضخ كميات كبيرة في السوق وهذا السعر مش طبيعي"، لافتا: "لابد من مراقبة مراحل التداول للسلع، ونحتاج إلى مراقبة للأسواق".



واسترسل: "حاليا في مرحلة نهاية موسم السكر، وموسم القصب في شهر يناير، وفبراير شهر البنجر، لذلك من الممكن أن تكون هناك أزمة في السكر لكن الدولة تداركت هذا الموقف"، مشيرا: "من المتوقع عودة الأسعار لطبيعتها مع بداية شهر يناير، وبداية موسم القصب".

