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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يرأسها شاب.. أحمد موسى: شركة 25 يناير قررت إرسال 3 شاحنات مساعدات إلى غزة

صدى البلد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر مستمرة في إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى  قطاع غزة وهناك مشاركة واسعة من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "شركة 25 يناير يرأسها الشاب إسلام محمد أحمد، وهو من محافظة سوهاج".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "شركة إسلام قررت إرسال مساعدات إلى قطاع غزة، وقرر إسلام إرسال 3 شاحنات مساعدات إنسانية إلى معبر رفح، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "قام إسلام صاحب الشركة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري؛ لتوفير المساعدات لقطاع غزة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "أحيي إسلام محمد وشركته 25 يناير على مجهوداته في إيصال مساعدات لقطاع غزة“ متابعا: ”هناك جهد كبير مبذول من الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لإيصال المساعدات لغزة".

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