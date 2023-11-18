دبلوماسيون غربيون يحذرون: غزة بحاجة للوقود لمنع وقوع كارثة إنسانية

حذر دبلوماسيون غربيون كبار، اليوم السبت، من أن كارثة إنسانية تتكشف في غزة يمكن أن تضر بدعم أوروبا وأمريكا لإسرائيل في مواصلة القتال، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال أحد الدبلوماسيين: "في مستشفى الشفاء هناك أطفال ماتوا بسبب نقص الكهرباء، لذا من المهم إدخال الوقود إلى مستشفى الشفاء".

وأضاف “عشرات الآلاف من سكان غزة ليس لديهم سوى القليل من الغذاء والماء ولا مأوى، والأمراض بدأت تنتشر، ومحطات تحلية المياه في غزة لا تعمل بسبب عدم وجود الوقود”.

وأوضح: نحن نعمل جاهدين لدعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولكن نحن بحاجة إلى مساعدتها لإثبات أنها تهتم بحياة المدنيين وأنها تدير الحرب بعناية".

وأضاف الدبلوماسي الغربي: "إذا مات الأطفال في غزة بسبب تلوث المياه، فلن يكون ذلك جيدا لإسرائيل من حيث استمرار الحرب. هناك أزمة إنسانية في غزة، ويجب جلب المزيد من المساعدات الإنسانية".