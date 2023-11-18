تعيين عصام الرتمي مساعدا للأمين العام لحزب حماة الوطن في شمال الصعيد

أصدر النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، قرارا بتولي العميد عصام عبدالغني الرتمي لمنصب مساعد الأمين العام لشمال الصعيد بالحزب.

وأكد النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، إن الحزب يؤمن بأهمية الشباب في بناء الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن دعمه للشباب وطبق ذلك قولا وفعلا.

من جهته، عبر العميد عصام عبدالغني الرتمي عن سعادته بهذا الاختيار ووجه الشكر للنائب اللواء طارق نصير أمين عام، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم، على ترشيحه لهذا المنصب الرفيع وعلى الدعم المستمر له، مؤكدا أنه سيسعى جاهدًا خلال الفترة المقبلة لتنفيذ أهداف الحزب .

وأضاف الرتمي مساعد الأمين العام بحزب حماة الوطن في شمال الصعيد، أنه سيعمل بالتعاون مع الأمانات المختلفة؛ لتقديم نموذج مختلف للعمل الحزبي.