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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نتيجة المجموعة الرابعة من مسابقة مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بدمياط

صدى البلد

أسفرت نتيجة الأوقاف في التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2023 /2024م عن صعود ممثلي مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد ناصر– بالبحيرة ومركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد البحر بمحافظة دمياط للتصفيات النهائية على حساب ممثلي مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد سيدي جابر بالإسكندرية ومركز إعداد محفظي القرآن الكريم بالمسجد الكبير - بمطروح .


وتمت المسابقة بين الفريقين الفائزين ، والتي انتهت بفوز مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد البحر بمحافظة دمياط ، حيث حصل على درجة 405 من 500 ، وحصل ممثلو مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد ناصر بالبحيرة على درجة 397.5 درجة من 500 .
 

و وجه أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصرف إثابة تميز قدرها ألف جنيه لكل من حقق 80 % فأكثر على المستوى الفردي من جميع الفرق المتسابقة ، وهم بالترتيب: 
• عبد الرحمن يوسف عطا عبد المحسن - مركز مسجد سيدي جابر - الإسكندرية - 94.5% - ألف جنيه.
• عمرو محمد عبده حسن - مركز مسجد سيدي جابر - الإسكندرية 91% - ألف جنيه.
• محمد سعد إبراهيم عبد المقصود - مركز مسجد ناصر - البحيرة - 89.5% - ألف جنيه .
• مريم علاء الدين محمد حنفي - مركز المسجد الكبير - مطروح 88% - ألف جنيه.
• هاني سعد مصطفى المنير - مركز مسجد البحر - دمياط 88% - ألف جنيه.
• محمد فؤاد عبد التواب جوهر - مركز مسجد البحر - دمياط 88% - ألف جنيه.
• محمد يوسف عطا عبد المحسن - مركز مسجد سيدي جابر - الإسكندرية - 87% - ألف جنيه.
• محمد حسني محمود الفار - مركز مسجد البحر - دمياط - 84% - ألف جنيه .
• محمد حسني عبد الراضي حماد - مركز مسجد ناصر - البحيرة - 84% - ألف جنيه .
• علي سعد علي سالم - مركز مسجد ناصر - البحيرة - 82.5% - ألف جنيه.
• كريم حسن حسن سليم - مركز مسجد البحر - دمياط 80% - ألف جنيه.
• عبد الواحد أحمد حسين شبانة - مركز المسجد الكبير - مطروح 80% - ألف جنيه .

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