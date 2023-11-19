وزير التعليم يشهد افتتاح البطولة العربية المدرسية مصر 2023 .. اليوم

يشهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023 ، افتتاح البطولة العربية المدرسية مصر 2023

ويتضمن برنامج افتتاح البطولة العربية المدرسية مصر 2023 اليوم الأحد ، طابور العرض للدول المشاركة (مصر – السعودية – الكويت – الأردن – سلطنة عمان – فلسطين – المغرب – الجزائر – لبنان – العراق – ليبيا) ، بالإضافة إلى عرض رياضي ، ومباراة بين مصر وفريق سيحدد بعد إجراء القرعة.

وتقام فعاليات افتتاح البطولة العربية المدرسية مصر 2023 اليوم الأحد في تمام الساعة 7:00 مساء بمقر نادي اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة .

وأجريت أمس السبت مراسم قرعة البطولة العربية المدرسية مصر 2023 لكرة القدم والسباحة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري على ستاد الجوي بمشاركة 11 دولة.

جاء ذلك ذلك خلال الاجتماع الفني، الذي حضره تامر فكري مدير البطولة العربية المدرسية مصر 2023، ، وزهرة سليم نائب مدير البطولة، والدكتور جمال محمد علي رئيس مسابقات كرة القدم بالبطولة، ومحمد فاروق رئيس لجنة الحكام بالبطولة، ورؤساء الوفود المشاركة.

وقد أسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: مصر - السعودية - الكويت.

المجموعة الثانية: المغرب - عمان – لبنان.

المجموعة الثالثة: الجزائر - العراق - فلسطين - ليبيا.

وخلال البطولة العربية المدرسية مصر 2023، يشارك في منافسات كرة القدم للبنين 10 منتخبات، وعلى صعيد منافسات البنات تقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة بمشاركة 5 منتخبات.

ومن المقرر أن تقام منافسات السباحة في البطولة العربية المدرسية مصر 2023، خلال أيام 20 و21 و23 نوفمبر، داخل حمام السباحة بالقرية الأولمبية باستاد الدفاع الجوي.

ومن جانبه .. بدأ الدكتور جمال محمد علي رئيس مسابقات كرة القدم في البطولة العربية المدرسية مصر 2023، كلمته اليوم بالترحيب بالسادة مسؤولي البعثات المشاركة في البطولة والدعاء لشهداء غزة.

وأكد الدكتور جمال محمد علي رئيس مسابقات كرة القدم في البطولة العربية المدرسية مصر 2023، أن إسناد تنظيم البطولة العربية المدرسية لمصر هو تعظيم لدورها الرائد في صقل الرياضة العربية وتبادل الخبرات بين الأجيال الجديدة في الدول العربية.

وشرح الدكتور جمال محمد علي رئيس مسابقات كرة القدم في البطولة العربية المدرسية مصر 2023، نظام البطولة، مؤكداً أنه سوف تقام المباريات في الساعة العاشرة صباحا والواحدة والنصف ظهرا.

وعلى جانب آخر .. اختار جمال حمزة المدير الفني لمنتخب مصر مواجهة الكويت في المباراة الافتتاحية لـ البطولة العربية المدرسية مصر 2023 ، في السابعة من مساء غد الأحد على ملعب اتحاد الشركة الرياضي، بينما تقام باقي المنافسات في ستاد الدفاع الجوي.

وقام البطولة العربية المدرسية مصر 2023، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتتمثل الدول المشاركة في البطولة العربية المدرسية مصر 2023 في : فلسطين - السعودية - لبنان - الأردن - المغرب - الكويت - عمان - العراق - الجزائر - ليبيا - مصر.

وأكدت الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية ورئيس اللجنة المنظمة أن البطولة العربية المدرسية مصر 2023، تشهد منافسات كرة القدم والسباحة على مستوى البنين والبنات للفئة العمرية مواليد 2008 و2009، على ستاد الدفاع الجوي.



وكانت قد أجريت أمس السبت مراسم قرعة البطولة العربية المدرسية مصر 2023 لكرة القدم والسباحة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري على ستاد الجوي بمشاركة 11 دولة.

جاء ذلك ذلك خلال الاجتماع الفني، الذي حضره تامر فكري مدير البطولة العربية المدرسية مصر 2023، ، وزهرة سليم نائب مدير البطولة، والدكتور جمال محمد علي رئيس مسابقات كرة القدم بالبطولة، ومحمد فاروق رئيس لجنة الحكام بالبطولة، ورؤساء الوفود المشاركة.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: مصر - السعودية - الكويت.

المجموعة الثانية: المغرب - عمان – لبنان.

المجموعة الثالثة: الجزائر - العراق - فلسطين - ليبيا.

وخلال البطولة العربية المدرسية مصر 2023، يشارك في منافسات كرة القدم للبنين 10 منتخبات، وعلى صعيد منافسات البنات تقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة بمشاركة 5 منتخبات.

ومن المقرر أن تقام منافسات السباحة في البطولة العربية المدرسية مصر 2023، خلال أيام 20 و21 و23 نوفمبر، داخل حمام السباحة بالقرية الأولمبية باستاد الدفاع الجوي.

ومن جانبه .. بدأ الدكتور جمال محمد علي رئيس مسابقات كرة القدم في البطولة العربية المدرسية مصر 2023، كلمته اليوم بالترحيب بالسادة مسؤولي البعثات المشاركة في البطولة والدعاء لشهداء غزة.

وأكد الدكتور جمال محمد علي رئيس مسابقات كرة القدم في البطولة العربية المدرسية مصر 2023، أن إسناد تنظيم البطولة العربية المدرسية لمصر هو تعظيم لدورها الرائد في صقل الرياضة العربية وتبادل الخبرات بين الأجيال الجديدة في الدول العربية.

وشرح الدكتور جمال محمد علي رئيس مسابقات كرة القدم في البطولة العربية المدرسية مصر 2023، نظام البطولة، مؤكداً أنه سوف تقام المباريات في الساعة العاشرة صباحا والواحدة والنصف ظهرا.