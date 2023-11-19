عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبد الواحد: سحر وشعوذة في نادي البنك الأهلي.. ورأينا ذلك بأعيننا

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تصريحات مثيرة لمدرب البنك الأهلي السابق محمد عبد الواحد عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب هاني حتحوت : بيحصل سحر وشعوذة في نادي البنك الأهلي ورأينا ذلك بأعيننا داخل غرفة خلع الملابس "وحرقناه"، محمد عبد الواحد يتحدى مسئولي البنك الأهلي، ويطلب مناظرتهم على الهواء مباشرة ويفتح ملف السحر والأعمال.

 

وكان قد كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي مفاجأة في المبلغ الذي تم دفعه للتعاقد مع 9 لاعبين في الميركاتو الأخير.

 

قال أشرف نصار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جئنا بـ 9 صفقات في الميركاتو منهم 6 لاعبين بشكل حر"

 

وأضاف: "تعاقدات البنك الأهلي في الميركاتو الأخير كلفتنا أقل من 10 مليون جنيه"

 

وأشار إلى أن : "كل اللاعبين كانوا يريدون التعاقد مع البنك الأهلي لأن التزامات النادي واضحة وهناك مؤسسة ومنظومة واضحة".

وفي سياق متصل كشف أشرف نصار كواليس تعاقده في وقت سابق مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك.

وقال أشرف نصار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عقدنا 3 جلسات مع محمد أبو جبل لإتمام التعاقد معه"

واختتم : "اللاعبون الآخرون أنهينا التعاقد في جلسة أو جلستين عدا أبو جبل ثلاث جلسات".

محمد عبد الواحد مدرب البنك الاهلي نادي البنك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

رسميا مصر تودع أزمة الدولار في هذا التوقيت.. ماذا فعلت الحكومة؟

تعطيل الدراسة رسميا في هذه المحافظات بسبب التقلبات الجوية.. اعرف طقس الغد

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غدا بجميع محافظات مصر؟ التعليم تجيب

احذروا .. الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوي |صور

تصريح رسمي مهم بشأن العملة الصعبة| رئيس الوزراء يحسم موعد نهاية أزمة الدولار.. الخير قادم

أخبار الأهلي| نجم مغربي يقترب ومفاجأة بشأن صفقة عمر كمال ..وضربة من الزمالك للقلعة الحمراء

ترشيحاتنا

هل صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق تعتبر حاضرا أم قضاء؟.. الإفتاء توضح

فيلا علي بابا.. قرار عاجل ضد عاطلين في مدينة نصر

مشروبات طبيعية سحرية تقضي على فقر الدم

محمد عبد الواحد: سحر وشعوذة في نادي البنك الأهلي.. ورأينا ذلك بأعيننا

يستقطب الفتيات ويجبرهم على تصوير فيديوهات مخله لابتزازهن| تفاصيل

العالم ينتفض ضد إسرائيل.. الاحتجاجات تشل أوروبا بسبب الانتهاكات في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البصارة المصرية

طريقة عمل الفسيخ فى المنزل

من الشهر السادس .. طريقة الشوفان وفوائده للرضع

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

فيديو

أنا مش متناقض.. عالم أبراج : الجوزاء برج مظلوم وهذا يوم سعده

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب.. اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة دون طعام|فيديوجراف

100 مليون دولار .. ما هي أهمية مصنع بيكو الجديد في مصر

الحقيقة الكاملة .. سر استبعاد حسين الشحات وإمام عاشور من المنتخب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ