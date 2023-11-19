محمد عبد الواحد: سحر وشعوذة في نادي البنك الأهلي.. ورأينا ذلك بأعيننا

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تصريحات مثيرة لمدرب البنك الأهلي السابق محمد عبد الواحد عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب هاني حتحوت : بيحصل سحر وشعوذة في نادي البنك الأهلي ورأينا ذلك بأعيننا داخل غرفة خلع الملابس "وحرقناه"، محمد عبد الواحد يتحدى مسئولي البنك الأهلي، ويطلب مناظرتهم على الهواء مباشرة ويفتح ملف السحر والأعمال.

وكان قد كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي مفاجأة في المبلغ الذي تم دفعه للتعاقد مع 9 لاعبين في الميركاتو الأخير.

قال أشرف نصار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جئنا بـ 9 صفقات في الميركاتو منهم 6 لاعبين بشكل حر"

وأضاف: "تعاقدات البنك الأهلي في الميركاتو الأخير كلفتنا أقل من 10 مليون جنيه"

وأشار إلى أن : "كل اللاعبين كانوا يريدون التعاقد مع البنك الأهلي لأن التزامات النادي واضحة وهناك مؤسسة ومنظومة واضحة".

وفي سياق متصل كشف أشرف نصار كواليس تعاقده في وقت سابق مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك.

وقال أشرف نصار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عقدنا 3 جلسات مع محمد أبو جبل لإتمام التعاقد معه"

واختتم : "اللاعبون الآخرون أنهينا التعاقد في جلسة أو جلستين عدا أبو جبل ثلاث جلسات".