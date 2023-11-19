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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفارات الإنذار تدوي في شلومي والجليل الغربي على الحدود اللبنانية

صدى البلد

قالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، إن صفارات الإنذار تدوي في شلومي والجليل الغربي المتاخم للحدود مع القطاع الغربي من الجنوب اللبناني.

هذا وقد نفذ الاحتلال أنس السبت مجازر في قطاع غزة، كان آخرها استشهاد 31 شخصا جراء غارات نفذها جيش الاحتلال استهدفت منازل وسط قطاع غزة الليلة الماضية.

وقال مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، إن أحداثاً وصفها بـ"المروعة" وقعت في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وكتب تورك عبر منصة X (تويتر سابقًا): "الأحداث المروعة في الساعات الماضية في غزة، بما في ذلك التقارير التي تتحدث عن مغادرة الناس مستشفى الشفاء، وسقوط الكثيرين في مدرسة كانت مأوى تابعاً للأمم المتحدة ومطالبات إسرائيل بمغادرة خان يونس، تؤكد الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وأضاف المفوض الأممي: "يجب أن يكون المدنيون فوق كل اعتبار، ولا بد من حمايتهم".

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