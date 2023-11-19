هشام مهران: استراتيجية اورنج لعام 2024 ترتكز على الدفع الرقمي والمدن الذكية

اكد هشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال- شركة اورنچ مصر للإتصالات ان استرتيجية الشركة لعام 2024 ترتكز بشكل أساسي على تعزيز خدماتنا وحلولنا في مجالات الدفع الرقمي والمدن الذكية مع الالتزام بالتقدم في تحقيق أهدافنا البيئية والتي تهدف إلى الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2040.

وأضاف : كما نسعى أيضا للحفاظ على الطفرة التي حققناها على مستوى الإيرادات والأنشطة التشغيلية وتعزيز مكانتنا في السوق المصرية كمزود شامل ومتكامل لخدمات التكنولوجيا في جميع المجالات التقنية بفضل حزمة الاستثمارات الضخمة التي قمنا بضخها في حلول البيانات والخدمات الرقمية والبنية التحتية الذكية، والتي قابلها نمو هائل في الاستهلاك التقني بمصر خاصة في ظل استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الدولة المصرية.

وقال : سنواصل تدعيم دورنا في المسؤولية المجتمعية عبر مبادرات وفعاليات لمساندة القطاع التعليمي والصحي ومشاريع رواد الأعمال والشركات الناشئة وتوفير الدعم المادي والمعنوي للمرأة والفئات الأكثر احتياجا.

واليكم نص الحوار

2. في رأي سيادتكم كيف يمكن الوصول بمجتمعاتنا العمرانية لمفهوم المدن الذكية؟

المدن الذكية هي المستقبل الذي سيفرض نفسه على أي مجتمع شأنه شأن أي تكنولوجيا أخرى تبدأ خافتة ثم تصبح هي السائدة في غضون سنوات قليلة، لكن الميزة هذه المرة أن مصر تبدو أكثر استعداد لتطبيق ونشر مفهوم المدن الذكية بفضل رؤية مصر 2030 واستراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الدولة المصرية والتي تستهدف من خلالها تعزيز المزايا التنافسية لمصر وتحسين جودة حياة المواطنين.

أيضا، فإن المدن الذكية هي الحل الأمثل حاليا لتحسين الكفاءة وترشيد الطاقة وإحكام الأمن وخفض تكاليف تشغيل المجتمعات العمرانية، ولذلك فإن شركات التطوير العقاري مطالبة بتوفير هذه التقنيات لكسب ولاء عملائها وللحفاظ على مكانتها في السوق.

3. ماذا عن التعاقد مع مجتمعات سكنية مغلقة لتقديم خدمات الاتصالات المتطورة؟

نستحوذ على حصة سوقيةرائدة في خدمات Triple Play التي تقدم في مختلف المجتمعات السكنية وتوفر تلك الخدمات التي تشمل خدمة الإنترنت فائق السرعة والقنوات التلفزيونية الرقمية عالية الوضوح والهاتف الثابت باستخدام كابلات الألياف الضوئية من خلال الشبكات الداخلية الخاصة لعدد كبير من المطورين العقاريين في السوق المصري، ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر اوراسكوم للتنمية، إعمار مصر، سوديك، نيو جيزه، تطوير مصر، وغيرهم ، ذلك إضافة إلى مفاوضات تجريها الشركة حاليا مع مجموعة من المطورين العقاريين الجدد.

4. ما هي أبرز القطاعات التي تستثمرون فيها وتساهم بالنصيب الأكبر في إيرادات الشركة؟

تركز شركة اورنچ على تعزيز استثماراتها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال البيانات الرقمية والخدمات المالية والمدن الذكية خاصة مع النمو الكبير فى قطاع الإنترنت وارتفاع معدلات استخدامه بشكل قياسي إلى جانب دعم خدماتنا المقدمة بتكنولوجيا الجيل الرابع للمحمول بسبب معدلات النمو الملحوظة فى استخدام الإنترنت على شبكتنا.

5. كيف ستشارك اورنچ مصر فى معرض ومؤتمر كايرو آى سي تي 2023

سوف تستعرض الشركة خلال المعرض مجموعة واسعة من أحدث حلولها وتقنياتها التي توجهها لدعم عمليات التحول الرقمي والمدن الذكية والذكاء الاصطناعي والتأمين في المشاريع التكنولوجية الكبرى بالإضافة الي الخدمات الرقمية وخدمات للأفراد في عدة قطاعات هامة. كما تستعرض الشركة في جناحها أحدث المبادرات والمشروعات المؤثرة التي أطلقتها في إطار دعم الابتكار والابداع خاصة بين فئة رواد الأعمال، ومن بينها "مركز اورنچ الرقمي".

6. ما هي خطة الشركة لتوفير حلول رقمية في المجتمعات العمرانية؟

أدركت اورنچ مصر في وقت مبكر أهمية هذا المجال وصممت استراتيجية هائلة لضمان بناء قدراتها على نحو تنافسي يوفر الحلول التقنية للمدن الذكية وفق أرقى المعايير العالمية، حيث تمتلك الشركة ما يلزم من الخبرات والكوادر المحلية والعالمية التي تؤهلها لتقديم تلك الخدمات بكفاءة عالية وكذلك إدارة وتشغيل تلك المشاريع طبقًا للمعايير الدولية، كما تعمل بتنسيق كامل مع الشركة الأم لتعزيز فعالية العمل ولنقل الخبرات التكنولوجية الحديثة للسوق المصري بالإضافة الي الاستفادة من القوة البشرية والفنية لمجوعة اورنچ في مجال البحث والابتكار و مجال تأمين المعلومات.

واستطاعت اورنچ عقد مجموعة من التحالفات مع بعض الشركات العاملة في هذه القطاعات، قدمت من خلالها خدمات ميكنة مواقع العمل، وأجهزة القياس، وإدارة أساطيل المركبات وحلولًا تكنولوجية أخرى خاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

هذه الاستراتيجية أثمرت في جعلنا شريك الخدمات الرقمية الأكثر الموثوقية للعديد من المشروعات العمرانية الشهيرة، وقد توجت بقيامنا ببناء أكبر مركز بيانات في العاصمة الإدارية والذي يعتبر القلب النابض لكافة الخدمات الذكية التي ستقدم في العاصمة على مستوى البنية التحتية والنقل والمرافق والطاقة وغيرها من الخدمات.

7. كيف تري فرص نمو قطاع الاتصالات خلال العام الجاري؟ في ظل التداعيات الاقتصادية الحالية؟

يواجه قطاع الاتصالات المصري، مثله مثل القطاعات الأخرى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، والتي تتمثل في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة معدلات التضخم ومع ذلك، فإن هناك فرصًا للنمو في هذا القطاع، رغم هذه التحديات وخاصة في الفترة الحالية، حيث ظهر بوضوح أهمية قطاع الاتصالات ودوره الحيوي في ابتكار خدمات وحلول تساعد المواطنين على التواصل وتنفيذ متطلباتهم اليومية، وقد زاد الاعتماد على خدمات قطاع الاتصالات في السنوات الاخيرة بشكل كبير من قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة وإدارة الأعمال عن بعد، ما يحتم بذل المزيد من الجهد والاستثمارات لاستيعاب الطلب المتنامي على خدمات الاتصالات والتوسع في تعظيم قدرات الشبكات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك فرص نمو كبيرة بسوق الاتصالات الفترة المقبلة في مجال خدمات التحول الرقمي في مختلف القطاعات وتحويل الأموال عبر المحمول والحوسبة السحابية وخدمات المدن الذكية وانترنت الأشياء.

8. وماهو الجديد في ملف تحريك أسعار خدمات المحمول، والذي تجرى مناقشات حوله بين شركات الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات؟

إن زيادة التكاليف الناجمة عن ارتفاع سعر الدولار وأسعار الوقود، وكذلك التضخم يضغط على ربحية الشركات حيث يمثل الدولار المكون الرئيسي في تكاليف الصيانة والتركيب والتشغيل لشبكة المحمول، كذلك تمثل المحروقات جزءا رئيسيا في تشغيل محطات المحمول ولذلك تقدمت اورنچ بطلب إلى "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" لزيادة أسعار خدماتها على النحو الذي يواكب تغيرات السوق ويعوض جزئيا الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل والصيانة، وننتظر حاليا الرد من الجهاز القومي للاتصالات على الطلب