محافظ الإسكندرية يوجه بمتابعة ثبات الأسعار ومنع الاحتكار والتصدي لأية تعديات

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم الأحد، رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على الأسواق العشوائية والمحلات والكافيهات، لمتابعة ثبات الأسعار ومنع الاحتكار ومدى صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك، والتصدي لأية تعديات.



وأسفرت الحملة التي قام بها حي وسط عن التحفظ على 215 حالة من الإشغالات المتنوعة، و230 علبة من سجائر مجهولة المصدر، و127 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، وتحرير 15 محضرا و18 إنذارا، وتحصيل مبلغ 42 ألف جنيه غرامات فورية.



وقامت إدارات حي أول المنتزه بغلق 6 منشآت مخالفة وإزالة 350 حالة إشغال و80 حاجزا وفتح الطرق.



ونفذ حي شرق حملة مكبرة تم خلالها تحصيل 72 ألف جنيه غرامات فورية من عدد من المحال والكافيهات المخالفة، والتحفظ على 380 حالة إشغال متنوع، وتحرير محضرين لصيدليتين لبيعهما بأسعار تزيد على التسعيرة الجبرية، و4 محاضر عدم تطبيق اشتراطات صحية وعدم حمل شهادة صحية، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، و13 محضر نظافة عامة و5 إنذارات مكتب عمل، و3 محاضر مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية، وإعدام 28 كجم لحوم وكميات بيض جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.