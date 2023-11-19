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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

أهداف ومميزات برنامج دعم الطبيب البيطرى وتوفير القروض الميسرة.. ندوة بثقافة الزقازيق

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك  من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن مديرية الطب البيطري قامت  بالتعاون المشترك بين النقابة العامة للأطباء البيطريين و وزارة الزراعة بتنظيم ندوة تعريفية بعنوان (أهداف و مميزات برنامج دعم الطبيب البيطرى و دوره فى توفير القروض الميسرة لإقامة المشروعات فى مجال الثروة الحيوانية و الطب البيطري ) بقصر الثقافة بالزقازيق بحضور الدكتور خالد سليم نقيب عام الأطباء البيطريين والدكتور عبد العليم فؤاد  نقيب الأطباء البيطريين بالشرقية والدكتورة شهيرة الحنفي مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بالشرقية ومسئولي برنامج دعم الطبيب البيطري والدكتور محمود  حسين عفيفي المدير التنفيذي لبرنامج دعم الطبيب البيطري وعمرو شعلان ممثل البنك التجاري CIB الدولي الوكيل لبرنامج دعم الطبيب البيطري وعدد كبير من الأطباء البيطرين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري ، إلى أن البرنامج  يقدم الدعم المادي على هيئة قروض ميسرة بفائدة بسيطة ومتناقصة مع تسهيلات في السداد، بقروض مدتها سنة بفائدة ٦.٥%، وعلى ثلاث سنوات بأقساط نصف سنوية بفائدة بسيطة، ومتناقصة ٧.٥% مع فترة سماح، وقرض طويل الأجل مدته ٥ سنوات ويمكن أن يتخلله سنتين سماح للأقساط، وليست الفوائد والفائدة ٨.٥%، وبسيطة ومتناقصة بأقساط نصف سنوية، فهذه الفوائد متميزة عن باقي البنوك وفي ظل رؤية الدولة لتمكين المرأة يتم تقديم القروض للطبيبات بفائدة ٣% .

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كما أكد مسئولي البرنامج علي  أن هناك مستفيدين كثيرين من الأطباء من هذه القروض، موضحا أن البنك وكيلا في هذا البرنامج بمبلغ محدد، ويقدم للأطباء البيطريين فقط سواء حكوميين أو في العمل الحر، ما دام مقيدا بالنقابة ولأي سن، والبنك يساعد في عملية التسويق، والترويج للبرنامج، وبمعدلات فائدة ميسرة

وفي نهاية الندوة أكد مدير مديرية الطب البيطري أن الندوة جاءت للتعريف ببرنامج دعم الطبيب البيطري وأهميته لإتاحة فرص عمل للأطباء وتقديم الدورات التدريبية المتخصصه للمساعدة في عمل المشروعات التي تساعد علي تنمية الثروة الحيوانية والداجنة  وتوفير غذاء من أصل حيواني أمن وصحي حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

أطباء البيطريين التعاون المشترك إقامة المشروعات الثروة الحيوانية الثروة الحيوانية والداجنة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الطب البيطري الشرقية الصحة الحيوانية الطبيب البيطري ثقافة الزقازيق سلامة المواطنين قصر ثقافة الزقازيق مدير مديرية الطب البيطري

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