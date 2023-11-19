مجلس مدينة المنصورة يزيل آثار حادث اصطدام تريلا بعدد من المحلات بالدقهلية

انتقل مسئولى مجلس مركز ومدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية ومسؤلى الوحدة المحلية بنقيطة إلى مكان حادث اصطدام تريلا بعدد من المحلات على طريق سندوب أجا أمام قرية نقيطة لإزالة اثار الحادث .

وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارا من مركز شرطة المنصورة، يفيد بإصطدام تريلا بعدد من المحلات التجارية على طريق سندوب أجا أمام قرية نقيطة التابعة للمركز.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة إلى مكان الحادث وبالفحص تبين أن التريلا اصطدمت بـ ٣ محلات تجارية على الطريق مما أدى إلى إتلافها من الخارج.

فيما تم ضبط السائق الذى ذكر اثناء التحقيق أنه غفله النوم أثناء القيادة وبسبب سقوط الأمطار وسوء الطريق أدى إلى انحراف عجلة القيادة فى يده واصطدامه بالمحلات بجانب الطريق .

فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات