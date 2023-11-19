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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وحدة السمعيات بقسم الأنف والأذن والحنجرة بطب عين شمس تحتفل باليوبيل الذهبي

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

احتفلت وحدة السمعيات بجامعة عين شمس "،باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على إنشائها، بحضور  الدكتور صلاح سليمان "مؤسس وحدة السمعيات"، وا.د هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة"، وا.د طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس"، وا.د لبنى الفقي رئيس قسم الأنف والأذن وا.د وفاء الخولي رئيس وحدة السمعيات ، ولفيف من أساتذة وحدة السمعيات والتخاطب وقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفيات جامعة عين شمس.  

وقد افتتحت الدكتورة وفاء الخولى رئيس وحدة السمعيات الاحتفالية بعرض الانجازات اللى تمت فى الوحدة  والتى تعتبر عضواً في منتدى السمع بمنظمة الصحة العالمية و تشارك سنويا في الاحتفال باليوم العالمي للسمع ، موضحة أن أعضاء هيئة التدريس بوحدة السمعيات مشتركون في جمعية أطباء السمع الدولية و التي تم انتخاب الأستاذة الدكتورة نادية كمال رئيسا لها مؤخرا.

كما قام أ.د. صلاح سليمان بإلقاء كلمة مؤثرة عن الرؤية التي قامت عليها وحدة السمعيات و الخطوات التي اتخذت ليكون العمل في الوحدة على أتم وجه، كما تطرق الي الصعوبات التي واجهت سيادته عند انشائه للوحدة و كيف تذللت بالصبر و الفكر و الجهد.

وتم عرض فيديو إنساني رائع بعنوان ( People in the CORE) يروي كيف وضعت وحدة السمعيات الجانب الإنساني في العمل و خدمة المرضى  على مدار خمسين عاماً في مقدمة أهدافها.

يذكر أن الوحدة التي قام  الأستاذ الجليل أستاذ دكتور صلاح سليمان بإنشائها تعد أول وحدة تخدم أمراض السمع و الاتزان في الشرق الأوسط جله و قدمت خدمة متميزة على مر عقود طويله في مجالات تشخيص و تأهيل مرضى السمع و الاتزان و في مجال الاكتشاف المبكر لأمراض السمع.

كما تتشرف وحدة السمعيات بكلية طب جامعة عين شمس أنها بدأت مشروع المسح السمعي لحديثي الولادة و الذى تم تطبيقه و تعميمه على جميع انحاء الجمهورية حديثا ضمن المباردة الرئاسية مما له دوراً بارزاً في الكشف و التأهيل المبكر للأطفال ضعاف السمع. علاوة على تأسيس نظام صرف المعينات السمعية من خلال التأمين الصحي و التي تساعد العديد من المرضى ضعاف السمع.

وعلى المستوى المهني شاركت الوحدة في إنشاء أول جمعية مصرية تضم أطباء السمعيات فى مصر و قامت بتحضير العديد من ورش العمل التدريبية و المحاضرات لكل مستويات طلبة العلم .

كما قام أساتذة الوحدة بالإشراف العلمي على ما يقرب من خمسمائة بحث علمي مابين ماجستير و دكتوراه. كان للنصيب الاجتماعي و الإنساني قدره و مكانته فى وحدة السمعيات حيث اننا نتمتع بعلاقات جيدة مع زملائنا فى الجامعات الأخرى محلياً و دولياً.

كما كانت وجهة لطلاب العلم و البحث العلمي على مر أجيال متتابعة، و كان للعالم العربي و الغربي نصيب من ثمرة خريجي وحدة السمع و الاتزان الذين تلقوا العلم و الدعم فيها.

و بمناسبة اليوبيل الذهبى لوحدة السمعيات بجامعة عين شمس أقيم فى الفترة من ١٦ الى ١٨ نوفمبر مؤتمر علمى عالى المستوى و تم استضافة عدد من الخبراء المتخصصين فى مجال السمع و الاتزان ، وقد احتوى هذا الملتقى العلمى على جلسات نقاشية عديدة فى موضوعات زراعة القوقعة و المعينات السمعية و تشخيص وعلاج وتأهيل أمراض الدوار و الاتزان و أمراض السمع المركزى و صعوبات التعلم ، بالإضافة إلى ورش عمل لأحدث ما توصل اليه العلم فى مجال زراعة القوقعة و المعينات السمعية.

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