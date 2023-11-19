لاستقرار الدولة..النائب مجاهد نصار بمؤتمر تحالف الأحزاب: ندعم السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة

شارك النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمس، السبت، في المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2024 في قاعة مؤتمرات الأزهر الشريف، والذي نظمه حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر وتحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزباً سياسياً.

وانطلق المؤتمر بالسلام الوطني وقراءة القرآن الكريم، وبمشاركة واسعة من القوى السياسية، حيث حضر النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، وكمال حسنين، رئيس حزب الريادة، والدكتور محمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور، والدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري، والنائب أحمد عبد الجواد، أمين تنظيم حزب مستقبل، والنائب أحمد دياب، والكاتب طارق درويش رئيس حزب الأحرار، وعصمت الميرغني، مؤسس ورئيسة حزب الاجتماعي الحر، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وموسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد، والدكتور محمد إبراهيم منصور رئيس حزب النور، وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، والدكتور سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، والنائب علاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكد النائب مجاهد نصار ضرورة الدعم الكامل والاصطفاف التام خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي قائلاً: سر على بركة الله يا ريس ،كلنا معاك يا ريس والشعب كله معاك"، مطالباً المصريين بالنزول لصناديق الاقتراع ودعم الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادته ودعم استقرار الدولة.

وأضاف مجاهد نصار أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في تثبيت أركانها وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة اقتصادية كبرى وتنفيذ عملية إصلاح اقتصادي شامل مخطط ووضع خريطة واضحة لإحداث تنمية عملاقة لمصر في كل المجالات لتحقيق الرخاء والازدهار لمصرنا الحبيبة.

من جهته، قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية “نحن ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة من أجل استمرار الأمن والأمان”.