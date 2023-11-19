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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توافد الزائرين لجناح مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس

جانب من الجناح
جانب من الجناح

 

توافد عدد كبير من الزائرين والمشاركين لجناح مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس المشارك في معرض Cairo ICT  & Connecta والذي يقام تحت رعاية السيد رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وتأتي مشاركة الجامعة تحت رعاية محمد ضياء رئيس الجامعة وإشراف عادل الصباغ مدير عام المركز ووئام محمود المدير التنفيذى للمركز وإسلام عدلى مدير النشاط الطلابي ASU-iClub
يضم جناح مركز الابتكار وريادة الأعمال عدة ابتكارات منها.


مشروع "عديني" وهو عبارة عن وسيلة آمنة لعبور المشاة، مشروع روبوت يمكنه تصلق الجبال ويوجد علي راسه زراع الي يمكنه عمل مهمات يصعب علي البشر تنفيذها، نموذج عرض ابتكار لجهاز قياس أبعاد كمر مشروع المونوريل، نموذج عرض ابتكار تصنيع غواصة تعمل لعمل مهمات تحت الماء يصعب علي البشر تنفيذها، نموذج عرض ابتكار لسيارة ذاتية القيادة (micro mouse)، نموذج عرض ابتكار لنظام لرصد سيارات نقل المخلفات، نموذج عرض ابتكار نظام لمنع السير عكس الإتجاه، نموذج عرض ابتكار سيارة ذاتية القيادة للبيئات الحضرية المزدحمة.

حيث يتواجد فريق عمل حاضنة الابتكار و ريادة الاعمال بجامعة عين شمس طوال فترة المعرض لعرض انشطة المركز و شراكاته المختلفة.

جدير بالذكر ان  ملتقى الابتكار يستضيف حاضنات الأعمال الرائدة في مصر وذلك في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري.

الملتقى مفتوح أمام جميع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة التي في مرحلة الفكرة أو في مرحلة بناء المنتج الأولي MVP أو مرحلة بناء المنتج، ويبحثون عن تمويل أو فرصة احتضان في حاضنة أعمال.

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