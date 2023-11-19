عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس اتصالات النواب:الصحة توافق على تشغيل مستشفى طوخ المركزي 30 يونيو 2024

النائب اشرف حاتم
النائب اشرف حاتم

ناقشت لجنة الصحة برئاسة النائب اشرف حاتم في اجتماعها اليوم ، طلب الإحاطة المقدم من النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، بخصوص الانتهاء من مستشفى طوخ المركزي .

واستمعت لجنة الصحة إلى مطالبات النائب احمد بدوي الذي أكد بأن مستشفى طوخ المركزي له اهميه كبيرة خاصة أنه يخدم ثاني أكبر مركز علي مستوي الجمهورية بالاضافه الي خدمه جميع المارين علي طريق مصر اسكندريه الصحراوي.

وطالب بدوي في كلمة خلال اجتماع اللجنة ، بتحديد موعد زمني محدد وحاسم للانتهاء من المستشفي حتي يؤدي خدماته للجمهور مؤكداً بأن الحل ليس في مديريه الصحه بالقليوبية ولكن في التخطيط في وزارة الصحة ، موضحاً بأن هناك إنجاز حوالي 80% ولكن الحاجه الي تشغيل المستشفى نلحه لأنها أرواح ناس.
وتابع بدوي بأن المستشفى قوته حوالي 250 سرير وتكلفته تصل إلي مليار جنيه ولابد من اتخاذ إجراءات سريعه لتشغيله.

من جانبها ردت المهندسة مي مندوب إدارة التخطيط بوزارة الصحة خلال الاجتماع بأن التأخير كان سببه خارج عن إرادة الجميع وهناك عوامل كثيره مؤثره أولها لزمه كورونا وغيرها.
وشددت مندوب إدارة التخطيط بالصحة بأنه بناء على مطالبة النائب احمد بدوي ، يجري العمل بسرعة كبيرة وسيتم تسليم المستشفى للتشغيل ، في 30يونيو 2024 .


وطالب الدكتور النائب أشرف حاتم رئيس اللجنة بخطاب رسمي من وزارة الصحة إلى النائب أحمد بدوي وإلى لجنه الصحه بالموعد المحدد لتشغيل مستشفي طوخ المركزي .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

عرض رسمي جديد من الشباب السعودي لضم زيزو.. تفاصيل

"مش عارفة امشي".. نجلاء بدر تكشف تفاصيل تعرضها لإصابة في "وتر أكيليس"|خاص

أخبار مبهجة من الحكومة.. مصر تودع أزمة الدولار والسكر والسجائر ولطمة للمتلاعبين

ترشيحاتنا

مخالفات البناء.. مجلس النواب يوافق على الحالات المسموح التصالح عليها والمحظورة| تفاصيل

رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي يصادق على خطط لمواصلة الهجوم البري بجنوب غزة

مجلس النواب يوافق علي المدة المحددة لتقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء

البرلمان يحدد ضوابط تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

بعد مرور نصف ساعة.. القائم يحرم منتخب سيراليون من التعادل مع مصر

مسئولون أمريكيون وإسرائيليون: الاتفاق على إطلاق سراح عشرات الأسرى قريبا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعبنا.. رسالة مؤثرة من طفلة فلسطينية استشهدت معظم عائلتها.. فيديو

رفقة صديقها.. منة فضالي تستعرض جمالها

علاجات لفطريات الشفاه

لمجرد أنه يصرخ..شاب فلسطيني يسرد ماذا فعل جندي بجيش الاحتلال أثناء النزوح

فيديو

تقلبات جوية شديدة وأمطار غزيرة وتعطيل للدراسة ببعض المحافظات.. فيديو

«دبلوم صنايع وعامل دكتور».. تفاصيل غريبة حدثت بالفعل في مستشفى سوهاج «فيديوجراف»

تصريحات صادمة من حسام حسن تجاه عمر كمال: لاعب الأهلي أفضل منه|فيديوجراف

كتبت وصيتي.. فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب طبيب نسي إبرة في جسمها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ