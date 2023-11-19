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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الصحة العالمية تشيد بأطباء مستشفى الشفاء .. أبطال وسط منطقة الموت

صدى البلد

أعرب فريق الأمم المتحدة بقيادة منظمة الصحة العالمية عن امتنانه العميق للعاملين في مجال الرعاية الصحية في مستشفي الشفاء على "جهودهم البطولية" وسط ما وصف بأنه " منطقة الموت". 

أصدر الفريق، الذي أجرى مهمة ثانية عالية الخطورة إلى مستشفى الشفاء، لقطات تظهر أحد الأعضاء وهو يشكر العاملين الصحيين المحليين على تفانيهم في ظل ظروف صعبة للغاية.

 

أثنى فريق منظمة الصحة العالمية على العاملين في مجال الرعاية الصحية في مستشفى الشفاء، وهو أكبر مستشفى في غزة، على الرغم من الواقع المرير المتمثل في الممرات المليئة بالنفايات الطبية والصلبة. وقد تم وصف المستشفى على أنه "منطقة الموت"، حيث يعيش المرضى والموظفون في خوف، ويطالبون بالإخلاء وسط الأعمال العدائية المستمرة.

وفي كلمته للعاملين في مجال الرعاية الصحية أثناء زيارة التقييم، أعرب أحد أعضاء فريق منظمة الصحة العالمية عن إعجابه العميق بما يلي:

"أنا أشعر بالتواضع التام إزاء عملكم وفريقكم، والجهود البطولية التي بذلتموها... المنظمة التي أمثلها فخورة للغاية بأن نطلق على أنفسنا اسم متخصصي الرعاية الصحية، وأن ننظر إلى العمل الذي قمتم به، وأن ننظر إلى إن العمل الذي تواصل القيام به في ظل الظروف التي تستمر فيها في تقديم أفضل رعاية ممكنة لمرضاك وعائلاتهم ليس أقل من عمل بطولي."

يسلط اعتراف منظمة الصحة العالمية الضوء على التحديات غير العادية التي يواجهها أخصائيو الرعاية الصحية في غزة وهم يسعون جاهدين لتوفير الرعاية الأساسية في بيئة يشوبها الصراع والقيود الشديدة على الموارد. ويؤكد هذا التكريم تفاني وصمود الفرق الطبية في مستشفى الشفاء، الذين يواصلون تقديم الخدمات الحيوية على الرغم من الظروف المحفوفة بالمخاطر.

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