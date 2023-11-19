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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تضارب في رد الفعل الإسرائيلي على مهاجمة الحوثيين لـ سفينة بالبحر الأحمر

نتنياهو
نتنياهو

قالت دانا ابو شمسية مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن حادث استيلاء الحوثيين على سفينة إسرائيلية شهد ضبابية وتضارب أنباء في البداية من إسرائيل.

وأضافت أن في البداية قال الجيش الإسرائيلي إن السفينة ليست إسرائيلية بل هي سفينة بريطانية مؤجرة لشركة يابانية، والشركة البريطانية مملوكة جزئيا لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجار.

وتابعت أنه بعد ذلك قالت إسرائيل إن السفينة ملك لرجل أعمال إسرائيلي ولا يوجد على متنها أي إسرائيليين، لكن الطاقم كان من العديد من الجنسيات.

 إسرائيليون

وأوضحت أن الحوثيين دحضوا هذا الادعاء مؤكدين أن السفينة كان بها إسرائيليون يحملون جنسيات مختلفة، ولهذا يتنصل الجيش الإسرائيلي من وجود أي إسرائيليين على السفينة.

وأوضحت أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عاد وأصدر بيانا رسميا يدين الهجوم الذي اعتبره "إيرانيا" على سفينة "دولية"، وأنه هذا يعتبر عملا إرهابيا إيرانيا، وهذا سيخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن الملاحة في الممرات العالمية.

إسرائيل البحر الأحمر الجيش الإسرائيلي القاهرة الإخبارية القدس المحتلة حوثيين سفينة إسرائيلية

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