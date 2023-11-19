مدبولى: تكاليف مواجهة التغيرات المناخية تتجاوز قدرات الدول النامية

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن دول العالم لمست آثار الكوارث البيئية خلال السنوات الماضية وسببت أضرارا لحقت بالمجتمعات الأكثر احتياجا.

وأضاف مدبولى خلال كلمته بـ تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نوفي"، أن تكاليف مواجهة التغيرات المناخية تتجاوز قدرات الدول النامية بدرجة كبيرة، مما يستلزم العمل المشترك وتفعيل حلول التمويل.

جهود الدول النامية

وتابع مصطفى مدبولى: بغض النظر عن جهود الدول النامية التي تقوم بها لمواجهة التحديات الإنمائية إلا ان هناك فجوة ملموسة فى الربط بين أبعاد القضية المناخية وأنشطة التنمية .

وبشأن منصة “نوفى” قال أنها أظهرت ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه من أجل تحقيق أقصى استفادة من جهود التنمية، مؤكدا أن التغلب على تغيرات المناخ يتطلب توفر الإرادة والعزيمة وهو ما تسعى إليه مصر من خلال التحول الهيكلي في التحول للاقتصاد الأخضر.

