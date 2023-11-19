أحمد موسى: اختطاف سفينة في البحر الأحمر يساعد على اتساع دائرة الحرب| فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن عواقب اختطاف سفينة في البحر الأحمر، مع نفي من إسرائيل أنها تابعة لها، سيكون له عواقب وخيمة خلال الفترات المقبلة، مشيرا إلى أنه من الممكن بعد هذا الحادث أن تتسع دائرة الحرب خارج غزة.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي ، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تملك ما يؤمنها في البحر من أساطيل ورجال قادرون على حماية أمنها، موضحًا أن جماعة الحوثيين حذرت الدول من مخاطر قد تحدث في البحر الأحمر، وهو ما سيكون له تبعات كثيرة خلال الفترة المقبلة.

أصابع الاتهام تتجه إلى إيران

وأوضح أحمد موسى، أن بنيامين نتيناهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وجه أصابع الاتهام إلى إيران في اختطاف السفينة من البحر الأحمر، مضيفا: نتنياهو يمر بأزمة كبيرة في الداخل الإسرائيلي، ويستغل أزمة السفينة؛ للهروب من فشله والحرب على قطاع غزة.