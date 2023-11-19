وزارة التموين: توجد 3 أسعار للسكر في السوق.. وتجار كونوا ثرواتهم من الأزمات

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن أسعار السكر في الأسواق العالمية وصلت لـ 750 دولارا للطن، بخلاف أي مصاريف شحن أو غيره.

وقال خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن هناك 3 أسعار للسكر في السوق، وربما يكون هناك افتعال من بعض التجار للأزمة، مشيرًا إلى أن البعض يكونون ثرواتهم من الأزمات.

وأشار إلى أن السعر الأول للسكر في المنظومة التموينية الذي يتحصل عليه المواطن، يكون بسعر 12.60 جنيه للكيلو، والسعر الاستهلاكي 27 جنيها، والسعر الحر يصل إلى 45 و50 جنيها، لافتًا إلى أن الحكومة تدخلت لتهدئة سعر السكر في السوق.