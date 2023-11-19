عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة د . هشام شراره مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .


ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من على رحلة طائرة الكوندر القادمة من ألمانيا اشتبه طارق منصور مأمور اللجنة الجمركية بصاله الوصول فى راكب ألماني الجنسية نظراً لارتباكه .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه أحمد جمال فتلاحظ عبوات دوائية .

وقام راضى مجدى المشرف على صالة الوصول بتكليف إبراهيم عبدالحكيم بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود ٩٦ شريط من عقارى ترمال وسولبادين المخدر بإجمالى ٩٦٠ قرص بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام الجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٣ وإحالة الراكب للنيابة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية .

وقام بالجرد والتحريز طارق منصور وأحمد جمال مأمورى الجمرك ومحمد تقى بالأمن الجمركى .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثلاثة لاعبين..مفاجأة مدوية عن الصفقة المنتظرة للأهلي

عاجل| تصرف مفاجئ من جمهور ليبيريا تجاه محمد صلاح بمباراة سيراليون.. والحكم يوقفها

موديست يطلب مليون و400 ألف دولار لفسخ عقده مع الأهلي

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

أخبار الأهلي والزمالك| حل أزمة القيد في القلعة البيضاء ومدرب جديد..ومفاجأة للأحمر بشأن صفقة يناير

الداخلية توجه نصائح مهمة لمالكي السيارات أثناء القيادة في الشبورة | شاهد

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

سقوط الأمطار| درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من الغد وحتى السبت

ترشيحاتنا

تحقيق تقدم طفيف.. استئناف مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل| تفاصيل

أخبار الأهلي والزمالك| حل أزمة القيد في القلعة البيضاء ومدرب جديد..ومفاجأة للأحمر بشأن صفقة يناير

إيران: نشهد المرحلة الأولى من توسع الحرب ضد إسرائيل على يد فصائل المقاومة

مفيش موهبة| الفنان جميل برسوم يهاجم ياسمين صبري: صورة حلوة وخلاص

الأجواء شتوية| الأرصاد: غداً أمطار متوسطة إلى غزيرة في بعض المحافظات

وزير الصحة: نقل الحالات الصعبة من أطفال غزة المبتسرين للقاهرة بطائرات خاصة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحي البساتين.. تفاصيل مثيرة عن ثاني أقدم مقبرة لليهود في العالم

مشروب سحري يقضي على نزلات البرد| تعرف عليه

مخاوف من استبدال مستشاري الصحة العقلية بالذكاء الاصطناعي في دولة أجنبية..ما القصة؟

ذكرى زيارة السادات لإسرائيل | نص خطاب الرئيس الراحل داخل الكنيست

فيديو

اختطاف سفينة إسرائيلية.. الاحتلال يعترف وأصابع الاتهام تشير لهؤلاء

محاسب بالشركة وضع الخطة .. تفاصيل السطو على سيارة الجيزة وسرقة مليون جنيه «فيديوجراف»

قتـ.لوا أبناء شعبهم .. مفاجأة ارتكبها الاحـ.تلال يوم 7 أكتوبر لمطاردة القـ.سـ.ام

تقلبات جوية شديدة وأمطار غزيرة وتعطيل للدراسة ببعض المحافظات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ