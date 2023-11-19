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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدير إدارة المدربين في اتحاد الكرة: الفوز على سيراليون أهم من الأداء

صدى البلد

أشاد الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين فى اتحاد الكرة  بفوز منتخب مصر، على سيراليون بهدفين نظيفين سجلهما محمود حسن تريزيجيه فى تصفيات كأس العالم  القادمة 2026 والتى أقيمت مساء اليوم فى ليبيريا  .
وقال جمال محمد على، في مداخلة هاتفية مع الإذاعية نجلاء حلمى، عبر ستوديو أفريقيا عبر أثير إذاعة الشباب  والرياضة، إن أهم ما فى اللقاء هو العودة من ليبيريا  بنقاط الفوز والوصول إلى النقطة السادسة  الأمر الذي يضمن صدارة المجموعة مبكرا على حساب باقى منتخبات المجموعة بوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيوبيا وجيبوتي  .
وأضاف المدير الفني السابق لمنتخب مصر للناشئين، أن النتيجة فى مثل الظروف التى لعب فيها المنتخب هى الأهم من الأداء مشيرا إلى أن علينا الاعتراف أن هناك مشاكل فى الدفاع والوصول إلى مرمى الشناوي  لكن من ضمن المميزات هو نجاح محمود حسن تريزيجيه، فى تسجيل هدفين  ، وهو ما يؤكد على أهمية القادمون من الخلف وهو ما يحسب للجهاز الفني الذى يعتمد على أكثر من لاعب في التسجيل  بعيدا عن المهاجم الصريح .

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