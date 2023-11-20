إيهاب الكومي : شخصية البطل ظهرت أمام سيراليون

أعرب الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة، عن سعادته بفوز منتخب مصر على سيراليون بهدفين نظيفين سجلهما محمود حسن تريزيجيه فى ثاني الجولات بتصفيات كأس العالم القادمة، 2026 .



وقال الكومي، فى مداخلة هاتفية مع الإذاعية نجلاء حلمى فى برنامج ملعب أفريقيا عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة ، ان ضربة البداية مهمة جدا فى تصفيات كأس العالم ،بصرف النظر عن أسم المنافس مشيرا إلى إنه لم يعد منتخبات ضعيفة خاصة أن منتخب مصر كثيرا ما تعثر فى تصفيات كأس العالم أمام منتخبات غيرمصنفة .



وقال الكومي : لم يعد هناك منتخبات ضعيفة فى قارة أفريقيا والكل يسعى لتحقيق نتائج إيجابية .



وأكد عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة، إنه كان طمع فى الأداء الجيد مع النتيجة لكن يجب ان نضع ان المنتخب واجه ظروف صعبة بداية من اللعب فى القاهرة يوم الخميس ثم الرحلة الصعبة ، إلى ليبيريا التى امتدت تسع ساعات واللعب على النجيل الصناعى بجانب درجة الحرارة العالية لكن ظهرت شخصية البطل حيث تحقق الفوز .



واعترف الكومي، أن دفاع المنتخب وضح إنه يعانى والأمل فى عودة الونش وحجازي ، قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية مع علاج السلبيات وحدوث انسجام بين على جبر ومحمد عبدالمنعم.