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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إيجاس تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي

جانب من ندوة إيجاس
جانب من ندوة إيجاس

نظمت الشئون الإدارية بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" يوم الأحد  ندوة بعنوان " استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأثره على الأمن القومى" وذلك بمقر الشركة و بحضور العاملين بالشركة والشركات التابعة وتهدف الندوة الى التعريف بخصائص بتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والروبوتات وبيئات الخيال الافتراضي (الميتافيرس) والواقع المعزز.
وخلال الندوة ألقت الدكتورة غادة عامر عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الضوء على النمو الهائل والتطبيقات الجديدة للذكاء الاصطناعي ، والتي استخدمت في العديد من القطاعات بما في ذلك مجال الصناعة والرعاية الصحية والإعلام  الاتصالات وتأثير ذلك على المجالات السياسية والاجتماعية والأمن القومي إلى جانب تزايد الاستخدام للبيانات الضخمة، ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

معالجة الصور باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 
 

ولفتت الدكتورة إلى أنه على الرغم من الجوانب الإيجابية التي تحملها برامج وتطبيقات الميتافيرس و معالجة الصور باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلا أنها تحمل في طياتها سلبيات وإشكاليات عدة تتعلق بحماية الخصوصية، وهو ما أدركته الدولة المصرية التى كثفت جهودها لدعم عمليات التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي من خلال تنظيم تدريبات متخصصة فى هذا المجال فضلا عن سن تشريعات للحد من الاستخدام الخاطئ لهذه التطبيقات.

الذكاء الاصطناعي ايجاس التطبيقات الجديدة للذكاء الاصطناعي الميتافيرس التنمية المستدامة

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