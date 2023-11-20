رقيب ومساعد.. جيش الاحتلال يعلن مصرع اثنين من جنوده

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مصرع اثنين من جنود الاحتلال خلال المعارك شمال قطاع غزة، وهما الرقيب أول "دفير برزاني"، والمساعد "ينون تمير".

وقد أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أمس الاحد، بقتل عدد من الجنود الإسرائيليين.

وقالت كتائب القسام:" قتلنا 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بغزة".

وأفاد نبأ عاجل نقله مراسل العربية بوقوع اشتباكات متواصلة بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مخيم جنين.

قال مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، الأحد، إن أحداثاً وصفها بـ"المروعة" وقعت في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.