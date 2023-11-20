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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الساعات المقبلة طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد..بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في مصر

 تشهد البلاد  تلم الفترة فرصة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية قد تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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