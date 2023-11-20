محافظ أسيوط يطمئن على رفع كفاءة المعدات وجاهزيتها لمواجهة الأزمات

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك لمناقشة العديد من الملفات المهمة ومنها متابعة المعدات بالحملات الميكانيكية والوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية وسرعة التعامل معها ومراجعة كافة المعدات وبيان مدى كفاءتها وإجراء جميع الصيانات اللازمة لها لتكون قادرة على إدارة الأزمة بشكل فعال وكفاءة عالية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن والتوجيه بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية الشاملة لكافة الإمكانيات والمعدات.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ديروط والقوصية ومنفلوط وأسيوط وأبويتج وصدفا والغنايم والبداري وساحل سليم والفتح وأبنوب وحي شرق وحي غرب ومسئولي الخطة والموازنة والشئون المالية والإدارية والمخازن والحملات الميكانيكية والتفتيش والمتابعة والشئون القانونية ومشروع العبارات والمتابعة الميدانية.



وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ما تم من صيانة للمعدات الموجودة بكل مراكز وأحياء المحافظة وفاعلية كافة المعدات والأجهزة المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث والإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات لإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال وكفاءة عالية في الميدان.



وكان محافظ أسيوط قد وجه في وقت سابق بتشكيل لجان لمراجعة وفحص وحصر جميع المعدات الموجودة بكل حي من سيارات ولوادر وجليدرات وعربيات كسح وبيان حالتها علي أن يتضمن البيان موقف كل معدة من حيث الكفاءة والصيانة وعرض موقف العناصر البشرية العاملة بتلك المعدات ورفع قدراتهم الفنية والعمل على صيانة رفع كفاءة جميع المعدات والسيارات وإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة وتأدية المهام المطلوبة علي أكمل وجه للتعامل اللحظي في أوقات الأزمات.



كما أكد اللواء عصام سعد على ضرورة رفع كفاءة الأطقم العاملة مع إجراء سيناريوهات لمحاكاة الكوارث والطوارئ بشكل دوري بهدف الوقوف على مدى الاستعداد وتدريب كافة قطاعات إدارة الأزمات منذ تلقى البلاغ وحتى الانتهاء منه مع عقد دورات تدريبية لكافة العاملين بمراكز الازمات على كيفية إدارة الأزمة والتعامل معها من خلال التواصل مع كافة الجهات المعنية.



وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات والجاهزية التامة لأية أزمات مع المراجعة المستمرة كافة الخطط واستمرارية التدريب لإكساب العاملين بجميع الاجهزة التنفيذية بالمهارات والخبرات اللازمة مؤكدًا أن أمن وسلامة المواطنين مسئوليتنا جميعا تنفيذا لخطط الدولة واستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

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