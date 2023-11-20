عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يطمئن على رفع كفاءة المعدات وجاهزيتها لمواجهة الأزمات

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مسؤلي الحملة الميكانيكية

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك لمناقشة العديد من الملفات المهمة ومنها متابعة المعدات بالحملات الميكانيكية والوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية وسرعة التعامل معها ومراجعة كافة المعدات وبيان مدى كفاءتها وإجراء جميع الصيانات اللازمة لها لتكون قادرة على إدارة الأزمة بشكل فعال وكفاءة عالية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن والتوجيه بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية الشاملة لكافة الإمكانيات والمعدات. 

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ديروط والقوصية ومنفلوط وأسيوط وأبويتج وصدفا والغنايم والبداري وساحل سليم والفتح وأبنوب وحي شرق وحي غرب ومسئولي الخطة والموازنة والشئون المالية والإدارية والمخازن والحملات الميكانيكية والتفتيش والمتابعة والشئون القانونية ومشروع العبارات والمتابعة الميدانية.

محافظ أسيوط يفتتح فرع مكتبة مصر العامة بقرية بني عديات ..صور

بمشاركة 20 جمعية أهلية.. محافظ أسيوط يفتتح معرض الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة


وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ما تم من صيانة للمعدات الموجودة بكل مراكز وأحياء المحافظة وفاعلية كافة المعدات والأجهزة المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث والإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات لإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال وكفاءة عالية في الميدان.


وكان محافظ أسيوط قد وجه في وقت سابق بتشكيل لجان لمراجعة وفحص وحصر جميع المعدات الموجودة بكل حي من سيارات ولوادر وجليدرات وعربيات كسح وبيان حالتها علي أن يتضمن البيان موقف كل معدة من حيث الكفاءة والصيانة وعرض موقف العناصر البشرية العاملة بتلك المعدات ورفع قدراتهم الفنية والعمل على صيانة رفع كفاءة جميع المعدات والسيارات وإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة وتأدية المهام المطلوبة علي أكمل وجه للتعامل اللحظي في أوقات الأزمات.


كما أكد اللواء عصام سعد على ضرورة رفع كفاءة الأطقم العاملة مع إجراء سيناريوهات لمحاكاة الكوارث والطوارئ بشكل دوري بهدف الوقوف على مدى الاستعداد وتدريب كافة قطاعات إدارة الأزمات منذ تلقى البلاغ وحتى الانتهاء منه مع عقد دورات تدريبية لكافة العاملين بمراكز الازمات على كيفية إدارة الأزمة والتعامل معها من خلال التواصل مع كافة الجهات المعنية.


وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات والجاهزية التامة لأية أزمات مع المراجعة المستمرة كافة الخطط واستمرارية التدريب لإكساب العاملين بجميع الاجهزة التنفيذية بالمهارات والخبرات اللازمة مؤكدًا أن أمن وسلامة المواطنين مسئوليتنا جميعا تنفيذا لخطط الدولة واستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

IMG-20231120-WA0008
IMG-20231120-WA0008
IMG-20231120-WA0009
IMG-20231120-WA0009
IMG-20231120-WA0011
IMG-20231120-WA0011
IMG-20231120-WA0010
IMG-20231120-WA0010
IMG-20231120-WA0014
IMG-20231120-WA0014
IMG-20231120-WA0012
IMG-20231120-WA0012
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط الحملة الميكانيكية بأسيوط مواجهة الكوارث الطبيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصرف شجاع لـ محمد عبد المنعم مع صلاح بعد اقتحام الجمهور الملعب| شاهد

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

تعطيل الدراسة بهذه المحافظات| تحذيرات عاجلة: أمطار تصل للسيول.. وتعليمات طارئة للمارة والسائقين

وداعًا أزمة السكر|الحكومة تعلن الموعد النهائي لتراجع الأسعار رسميًا بعد وصوله 50 جنيهًا

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك.. تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

طلب عاجل للسعودية وعمان وإيران.. اليابان تكشف آخر تطورات أزمة السفينة المختطفة

موضوعات متعلقة

أسيوط: ضبط 90 مخالفة تموينية في حملات بديروط

أسيوط تنظيم قافلة علاجية للتوعية بمرض السكر بقرية علوان غدًا الاثنين

ترشيحاتنا

بعد زيارة رئيسته لمصر.. الاتحاد الأوروبي يستعد للموافقة على استمرار المساعدات لفلسطين

وصول الطائرة السعودية الـ 15 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

رياح وأمطار وغيوم وبرودة .. الاضطرابات الجوية تصل إلى القاهرة

الأونروا تحذر: الوضع في الملاجئ صادم بسبب الأمطار الغزيرة بغزة

أول قرار من اتحاد الكرة بعد فوز منتخب مصر على سيراليون

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لمصير أموال التصالح في مخالفات البناء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ44 .... أسرار غير متوقعة وراء أناقة هند صبري

تصدرت التريند.. شاهد حنان مطاوع بإطلالات تشعل السوشيال ميديا

مش هتصدق شكلها .. نرمين الفقى تصدم متابعيها في أحدث ظهور لها

قميص نادين نجيم يثير ضجة | لن تتوقع سعره

فيديو

عمرها 20 عاما.. الأمريكيون يروجون رسالة قديمة لأسامة بن لادن ويتعاطفون معها

انقلاب شخصيات بارزة أمريكية على جون بايدن لهذا السبب | فيديوجراف

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة.. هل مات أم وقع في الأسر؟ «فيديوجراف»

لاقت رواجًا كبيرًا| رجل أعمال صيني يقدم خدمة تمزيق صور زفاف المطلقين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ