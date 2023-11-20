عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بهذه الخطوات.. اعرف كيفية استخراج فيزا مشتريات 2023

استخراج فيزا مشتريات
استخراج فيزا مشتريات

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن كيفية استخراج فيزا مشتريات او كروت الائتمان، لتسهيل التعاملات الخاصة بهم , والحصول على بعض المزايا.

كيفية استخراج فيزا مشتريات

كيفية استخراج فيزا مشتريات

وتعد معرفة كيفية استخراج فيزا مشتريات أمر في غاية الأهمية وخاصة في ظل انتشار التعامل بالفيزا في جميع عمليات الشراء.

كيفيه استخراج فيزا مشتريات من بنك مصر

استخراج فيزا المشتريات من بنك مصر، والذي يقدم برنامج الشباب والذي يحتوي على بطاقات مدفوعة مقدما للشباب من عمر أقل من 16 سنة وحتى عمر 30 سنة لاستخدامها في تعاملاتهم المالية في اي مكان سواك اجهزه الفيزا او ماكينات الصراف الالي.

مزايا استخراج فيزا مدفوعة مقدما من بنك مصر

ويوفر بنك مصر بطاقه  Teensللشباب، بطاقة مدفوعة مقدما للشباب الأقل من 16 سنة، لاستخدامها في تعاملاتهم المالية والتي تصدر من جميع فروع بنك مصر، ودون الحاجة لفتح حساب بالبنك ولكن يجب الذهاب اليه

يمكن إيداع مبالغ بالبطاقة من خلال فروع البنك

الاستعلام عن الرصيد.

السحب النقدي من كافة آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر.
السحب النقدي بكافة ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى.

خصومات فورية في العديد من المنافذ التجارية والمطاعم والصالات الرياضية.

كيفية استخراج فيزا مشتريات البنك الاهلي المصري

استخراج فيزا مشتريات البنك الاهلي المصري الذي يتمتع بميزه الانتشار علي مستوي الجمهوريه، وتعد بطاقاتة أكثر بطاقات الائتمان انتشاراً فى مصر، سهلة وبسيطة ولكن تحتاج الي الذهاب للبنك وفتح حساب شخصي لتسطتيع الحصول علي فيزا مشتريات البنك الاهلي المصري.

 

يمكنك التقديم على طلب استخراج فيزا مشتريات البنك الأهلي المصري من خلال  ملئ  طلب الحصول على بطاقة ائتمان من خلال موقع البنك الأهلي على الانترنت, وانتظار موعد التسليم وبعد استلام البطاقة يتم تفعيلها من خلال تنشيطها من ماكينات الصراف الالي وعمل رقم سري لها، و الاتصال برقم خدمة عملاء البنك الاهلي 19623.

كيفية استخراج فيزا مشتريات

أوراق و شروط  استخراج فيزا مشتريات من البنك الاهلى 

صورة من البطاقة الشخصية " بطاقة الرقم القومي " سارية المفعول .

ايصال مرافق " كهرباء -غاز - مياة  "

الجنسية المصرية.

الحد الادني لسن العميل 21 سنة للبطاقات الاصلية.

صورة شخصية .

مفردات مرتب .

اي مستند اثبات دخل من جهه العمل.

الاقامة بالنسبة للأجانب .

مميزات استخراج فيزا مشتريات  البنك الاهلى 

الحصول عند اجراء عمليات الشراء على نقاط خاصة ببرنامج نقاط البنك الاهلي , الاهلي بوينتس.

متاحة لعدد كبير من المتاجر والشركات والمحلات .

امكانية التقسيط من خلال التجار المتعاقدين مع البنك لمدة تتراوح ما بين 6 الى 36 شهر .

سهولة الاستخدام، وامكانية الشراء عن طريق الانترنت .

سواء مشتريات او سحب نقدي، استخدام البطاقة محلياً ودولياً وخاصه الدول العربيه.

امكانية تقسيط عمليات السحب النقدي " سحب الحد الائتماني 100% "  بعد التواصل مع خدمة العملاء .

طرق سداد فيزا مشتريات البنك الاهلي 

التحويل من الحساب " خدمة الاهلي نت - الانترنت البنكي " .

من خلال الفروع .

من خلال فوري .

من خلال ماكينات الصراف الالي .

 

استخراج فيزا مشتريات كيفية استخراج فيزا مشتريات بطاقات الائتمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

عرض عسكري أثار رعب تل أبيب| صحيفة عبرية تكشف ذعر إسرائيل من ما كشفه المرشد الإيراني

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

وزارة العمل تصدر تقريرا عن أهم إنجازاتها خلال 10 سنوات.. تفاصيل

يكفي إنجاز الرئيس لحياة كريمة| مدبولي في حوار المصارحة: نفذنا مشروعات بـ9.4 تريليون جنيه.. وهذا سر انقطاع الكهرباء

"تحية للشعب المصري".. مقتطفات من مقالات كِبار كُتَّاب الصحف

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

لأصحاب المعاشات.. موعد صرف معاش سبتمبر 2023 وطرق الحصول عليه

مفاجأة فى صرف معاش سبتمبر 2023 وطرق الحصول عليه

موعد صرف معاش سبتمبر 2023 وطرق الحصول عليه

ترشيحاتنا

في يومهم العالمي.. هل تقدم إسرائيل أطفال غزة قرابينًا لأجل دولتهم المزعومة؟

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

نقيب المحامين يشهد جلسة حلف اليمين القانونية.. ويوجه نصائح مهمة للأعضاء الجدد

الزراعة: نتجاوز 7 ملايين طن صادرات لـ 160 دولة في 2023.. فيديو

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. القصة الكاملة لضبط الراقصة حورية

لطمة قوية من مصر والسعودية للدولار.. هل توافق حكومة البلدين على الصفقة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غريبة.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها | شاهد

احترسوا.. طبيب يفجر مفاجأة عن الإصابة بمتحور فيروس كورونا

تزداد المعاناة..فيديو يوثق أحوال النازحين الفلسطينيين تحت الأمطار في غزة

فى ميلادها.. عدد زيجات نسرين و20 صورة تجسد بدايتها للاعتزال وارتداء الحجاب

فيديو

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

الطبيب نسي “إبرة” بداخلي.. فنانة شهيرة تكشف تعرضها لخطأ طبي من 16 عاما

موعدها في مصر.. ظاهرة النينيو المناخية تضرب عدة دول وتهدد الأرواح

مفاجأة تنتظر الدولار وارتفاع كبير في الذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ