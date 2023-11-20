بهذه الخطوات.. اعرف كيفية استخراج فيزا مشتريات 2023

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن كيفية استخراج فيزا مشتريات او كروت الائتمان، لتسهيل التعاملات الخاصة بهم , والحصول على بعض المزايا.

كيفية استخراج فيزا مشتريات

كيفية استخراج فيزا مشتريات

وتعد معرفة كيفية استخراج فيزا مشتريات أمر في غاية الأهمية وخاصة في ظل انتشار التعامل بالفيزا في جميع عمليات الشراء.

كيفيه استخراج فيزا مشتريات من بنك مصر

استخراج فيزا المشتريات من بنك مصر، والذي يقدم برنامج الشباب والذي يحتوي على بطاقات مدفوعة مقدما للشباب من عمر أقل من 16 سنة وحتى عمر 30 سنة لاستخدامها في تعاملاتهم المالية في اي مكان سواك اجهزه الفيزا او ماكينات الصراف الالي.

مزايا استخراج فيزا مدفوعة مقدما من بنك مصر

ويوفر بنك مصر بطاقه Teensللشباب، بطاقة مدفوعة مقدما للشباب الأقل من 16 سنة، لاستخدامها في تعاملاتهم المالية والتي تصدر من جميع فروع بنك مصر، ودون الحاجة لفتح حساب بالبنك ولكن يجب الذهاب اليه

يمكن إيداع مبالغ بالبطاقة من خلال فروع البنك

الاستعلام عن الرصيد.

السحب النقدي من كافة آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر.

السحب النقدي بكافة ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى.

خصومات فورية في العديد من المنافذ التجارية والمطاعم والصالات الرياضية.

كيفية استخراج فيزا مشتريات البنك الاهلي المصري

استخراج فيزا مشتريات البنك الاهلي المصري الذي يتمتع بميزه الانتشار علي مستوي الجمهوريه، وتعد بطاقاتة أكثر بطاقات الائتمان انتشاراً فى مصر، سهلة وبسيطة ولكن تحتاج الي الذهاب للبنك وفتح حساب شخصي لتسطتيع الحصول علي فيزا مشتريات البنك الاهلي المصري.

يمكنك التقديم على طلب استخراج فيزا مشتريات البنك الأهلي المصري من خلال ملئ طلب الحصول على بطاقة ائتمان من خلال موقع البنك الأهلي على الانترنت, وانتظار موعد التسليم وبعد استلام البطاقة يتم تفعيلها من خلال تنشيطها من ماكينات الصراف الالي وعمل رقم سري لها، و الاتصال برقم خدمة عملاء البنك الاهلي 19623.

كيفية استخراج فيزا مشتريات

أوراق و شروط استخراج فيزا مشتريات من البنك الاهلى

صورة من البطاقة الشخصية " بطاقة الرقم القومي " سارية المفعول .

ايصال مرافق " كهرباء -غاز - مياة "

الجنسية المصرية.

الحد الادني لسن العميل 21 سنة للبطاقات الاصلية.

صورة شخصية .

مفردات مرتب .

اي مستند اثبات دخل من جهه العمل.

الاقامة بالنسبة للأجانب .

مميزات استخراج فيزا مشتريات البنك الاهلى

الحصول عند اجراء عمليات الشراء على نقاط خاصة ببرنامج نقاط البنك الاهلي , الاهلي بوينتس.

متاحة لعدد كبير من المتاجر والشركات والمحلات .

امكانية التقسيط من خلال التجار المتعاقدين مع البنك لمدة تتراوح ما بين 6 الى 36 شهر .

سهولة الاستخدام، وامكانية الشراء عن طريق الانترنت .

سواء مشتريات او سحب نقدي، استخدام البطاقة محلياً ودولياً وخاصه الدول العربيه.

امكانية تقسيط عمليات السحب النقدي " سحب الحد الائتماني 100% " بعد التواصل مع خدمة العملاء .

طرق سداد فيزا مشتريات البنك الاهلي

التحويل من الحساب " خدمة الاهلي نت - الانترنت البنكي " .

من خلال الفروع .

من خلال فوري .

من خلال ماكينات الصراف الالي .