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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصادرة 3 أطنان ملح و1500 لتر زيت طعام غير صالح للاستهلاك في المنيا

مصادرة زيوت غير صالحة
مصادرة زيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية لإحكام الرقابة وضبط الأسواق والتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وحفاظا ًعلي صحة وسلامة المواطنين .

 

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من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي خلال النصف الأول من نوفمبر الجاري، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية بالمرور علي 545 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 164 محضرا للمخالفات المضبوطة تنوعت بين عدم مراعاة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية .

وأضاف أنه تم ضبط 20 منشأة تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، مؤكداً على تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

كما أوضح الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم سحب 152 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك وإعدام 473 كيلو أغذية مختلفة و 103 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية ،كما تم مصادرة 3 أطنان ملح و 1500 لتر زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى استخراج 782 شهادة صحية للعاملين في قطاع الأغذية.

 

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