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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تخسر 13 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين

صدى البلد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 1.666 تريليون جنيه. 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 24760 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 29814 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 10542 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4856 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 7155 نقطة.

البورصة المصرية ايجى أكس 30 إيجي إكس 30 للعائد الكلي المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30

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