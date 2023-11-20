شاهد.. شمس الكويتية تبهر متابعيها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة شمس الكويتية، متابعيها ومحبيها عدة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصوروالفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت شمس خلال الصور بإطلالة صباحية وجذابه بالوك كاجوال بالون الرصاصي واعتمدت مكياج ناعم يتناسب معإطلالتها وتركت شعرها القصير منسدلا علي كتفيها.

وطرحت الفنانة شمس الكويتية كليب، أغنيتها الجديدة بعنوان يا متعلم ، وذلك عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعىاليوتيوب.

كليب "يا متعلم" غناء شمس الكويتية ، وكلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن والموزع الموسيقي سامر أبو طالب،وإخراج الكليب شريف ترحينى.



وتقول كلمات أغنية "يا متعلم":

يا متعلم يا بتاع المدارس

اتسببت في كوارث

علمتني الأدب

افتريت وأنا قلبي ماكانش ناقص