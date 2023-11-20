عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: السيسي الأقدر لتلك المرحلة.. والقادر على العبور بالوطن لبر الأمان

النائب الدكتور محمود
النائب الدكتور محمود صلاح سعد، عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب الدكتور محمود صلاح سعد، عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة والقيم بمجلس الشيوخ، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة البحيرة، على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، كحق دستوري أصيل يكفله القانون وواجب وطني علي كل المصريين داخل وخارج البلاد، رداً للجميل ولاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وجني ثمار المشروعات القومية الكبري التي تحققت علي أرض الواقع، مشيرا إلي أن المشاركة في الانتخابات أهم من المنافسة بين المرشحين.

وقال عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية له اليوم، إن دعم حزب حماة الوطن للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، يأتي من قناعتنا الكاملة علي أنه هو الاقدر لتلك المرحلة وأنه القادر علي العبور بنا إلى بر الأمان في ظل الظروف والتحديات الراهنة، التي تشهدها المنطقة، وأيضا الحفاظ علي الإنجازات التى تحققت فى مصر على مدار 10 سنوات ماضية شملت كافة ربوع الوطن، في وقت وظروف كادت تكون الاصعب في تاريخ مصر .

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بمحافظة البحيرة، أن المشاركة في العملية الانتخابية تضع مصر ضمن صفوف الدول الكبرى، وأن نجاحها يزيد من هيبتها الخارجية ويعزز وضعها الداخلي، منوها بأن خروج المواطنين أمام الللجان الانتخابية مشهد وحدث يراه العالم بالكامل ويعطي انطباعا في نفوسهم عن الصورة الحضارية للمصريين، مما يعد نجاحا علي المستوي الداخلي والخارجي. 

ولفت إلى أن العالم يراهن علي وعي الشعب المصري تجاه هذا الاستحقاق الهام في تلك المرحلة الراهنه من عمر الوطن.

وأشار عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، إلي انه من المهم إدراك حجم المخاطر التي تهدد المنطقة العربية بالكامل في هذا التوقيت. 

وناشد الجميع النزول والمشاركة في العرس الديمقراطي المرتقب والتي تلقي بتأثيرات إيجابية علي الوطن بأكمله، فضلا عن انها رسالة قوية لكل من يتربص بالدولة المصرية من الداخل والخارج ويسعي إلي إشعال الفوضى والفتنة في وقت شديد الحساسية تمر به كافة دول المنطقة بلا استثناء، لاذا يجب علينا جميعاً كمصريين أن نضع مصلحة الوطن في مقدمة أولوياتنا، فالمشاركة في الانتخابات بمثابة ترجمة حقيقية تعبر عن حبنا لوطننا الذي يستحق منا أن نرعاه ونعمل علي أرثاء كل عناصر الديمقراطية والتقدم والاذدهار للوصول للجمهورية الجديدة.

عبدالفتاح السيسي الانتخابات مجلس الشيوخ البحيرة حزب حماة الوطن القوى العاملة الجمهورية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

«الصليبي الثالث» يطارده| رعب في الأهلي من تجدد إصابة أكرم توفيق.. ماذا حدث؟!

موضوعات متعلقة

دعم كامل للمرشح.. حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفدا من نقابة العاملين بالمرافق

الرئيس السيسي يهنئ سلطنة عمان بذكرى العيد الوطني

ترشيحاتنا

بمناسبة اليوم العالمي له.. مفتي الجمهورية: الطفل الفلسطيني رمز الصمود والشجاعة

فرج عامر يكشف تفاصيل الهجوم على محمد صلاح بعد مباراة مصر وسيراليون

مصر تتقدم 4 مراكز في مؤشر حقوق الطفل .. انفوجراف

برواتب مجزية.. وظائف خالية قدم الآن

فيديو إطلاق نار على نازحين من شمال غزة إلى جنوبها

فى ميلادها.. عدد زيجات نسرين و20 صورة تجسد بدايتها للاعتزال وارتداء الحجاب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ميلادها.. عدد زيجات نسرين و20 صورة تجسد بدايتها للاعتزال وارتداء الحجاب

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تستعرض جمالها | شاهد

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

شاهد.. صفات مدهشة لأصحاب حرف الراء.. وطرق سعادتهم في الحياة

فيديو

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

الطبيب نسي “إبرة” بداخلي.. فنانة شهيرة تكشف تعرضها لخطأ طبي من 16 عاما

موعدها في مصر.. ظاهرة النينيو المناخية تضرب عدة دول وتهدد الأرواح

مفاجأة تنتظر الدولار وارتفاع كبير في الذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ