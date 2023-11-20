تحولنا من التقليدي إلى الإبداعي.. التعليم تكشف تفاصيل تغيير نوعية الأنشطة بالوزارة

أكدت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للانشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه يتم تطوير الأنشطة الطلابية، قائلة: مثل ما يتم تطوير المناهج يتم أيضا تطوير الأنشطة، وخرجنا من عباءة الأنشطة التقليدية إلى الأنشطة الإبداعية التى تكشف مواعيد وقدرات الطلاب فى كثير من الألعاب والممارسات الرياضية، مضيفة أن هناك جزء كبير من الأنشطة تم تطويره.

وهنأت رئيس الإدارة المركزية للأنشطة بالوزارة الطلاب المشاركين فى ريادة الأعمال، فطلاب اليوم هم رجال أعمال المستقبل، كما وجهت التهنئة والدعم للطالب يوسف سمير أصفر رائد أعمال بالصف الأول الثانوى، متابعة: بنشجعه أنه يكون من كبار رجال الأعمال في المستقبل، والوزارة، بدعم كل الأفكار الجديدة، كما أن القيادة السياسية تبنت استراتيجية بناء الإنسان المصرى مطالبة جميع التلاميذ بتقديم أفكار مختلفة فى ريادة الأعمال