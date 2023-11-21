لتوفير العملة الصعبة.. البترول: بروتوكول لإعادة تلوين وتحبيب البولي إيثيلين عبر إيثيدكو 

وقعت الشركة المصرية لانتاج الايثيلين ومشتقاته “ايثيدكو”، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، وشركة محرم بلاست بروتوكول تعاون، فى مجال تلوين خامات البولى ايثيلين المستخدم فى صناعة المواسير والمنتجة من خلال شركه ايثيدكو والمعاد تحبيبها وتلوينها من خلال شركة محرم بلاست وذلك فى ضوء زيادة الطلب على المنتج فى الاسواق المحليه والعالمية.

وبحسب يبيان رسمي للشركة، يأتي ذلك فى إطار تعزيز الشراكه بين قطاعات الدولة والقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادى ونتيجه لعلاقات التعاون المتميزة والمثمرة بين ايثيدكو وشركات القطاع الخاص فى مجال البتروكيماويات.

حضر توقيع العقود بمقر شركة ايثيدكو الكيميائي هشام رياض رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب ومحمد محرم رئيس شركة محرم بلاست.

وينص البروتوكول على إعادة تلوين وتحبيب كميات ن البولى ايثيلين تصل الى٥٠ الف طن سنويا على ان يكون بدايه الانتاج بالطاقة الانتاجية المطلوبة خلال الربع الاول من عام ٢٠٢٥ وذلك باحدث تكنولوجيات التصنيع حتى تتماشى مع سياسة الشركتين فى انتاج الخامات بالمواصفات المطلوبه عالميا.

ومن شان هذه الشراكة زياده القيمة المضافة لمنتجات البولى ايثيلين الملونة والمحببة وتوفير الخامات المطلوبة للسوق المحلية والحد من الاستيراد وتوفير النقد الاجنبى وتوفير فرص عمل جديدة.

وتزداد اهمية تلوين وتحبيب البولى ايثيلين وذلك لاستخدامه فى صناعة مواسير الغاز والمياه والضغط العالى وشبكات الصرف الصحى وتحليه مياه البحر والمساهمة فى مشروعات البنية الاساسية والتعمير ضمن المشروعات القوميه الكبرى التى تنفذها الدوله مثل إنشاء المدن الجديدة ومبادره حياة كريمة لتطويرالقرى المصرية مما يقلل من استيراد مثل هذه النوعية من المواسير.

وتساهم إيثيدكو بتوفير خام البولى ايثيلين الملون والمحبب للسوق المحلى وشركات البترول الشقيقه ومختلف المؤسسات الصناعيه والعمرانية بالاضافه الى تلبيه احتياجات الشركات الوطنيه فى المجالات الزراعيه والدوائية وغيرها من المجالات الاقتصاديه.