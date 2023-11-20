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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يؤكد أهمية برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"

محافظ أسيوط عصام
محافظ أسيوط عصام سعد

أكد محافظ أسيوط عصام سعد أهمية برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" لتأهيل الكوادر النسائية وتعزيز الاستفادة من البرنامج لتحقيق أهدافه المتعلقة بتمكين المرأة وتنمية مهاراتها تماشيًا مع رؤية الدولة وخطتها نحو دعم المرأة وتمكينها باعتبارها شريكا أساسيا في مسيرة التنمية والبناء، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاعت أن تقتحم العمل الإداري والقيادي وأثبتت قدراتها على القيادة بمختلف المواقع الإدارية والقيادية في إطارة رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة.


جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم ،الاثنين، مع منسقي برنامج المرأة تقود التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب، بديوان عام المحافظة، وذلك على هامش فعاليات البرنامج الذي يتم تنظيمه بالمحافظة بالشراكة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.


وأشار المحافظ -خلال اللقاء- إلى الاهتمام الذي توليه الدولة للارتقاء بمكانة المرآة.. وقال إن الدولة المصرية عززت خطواتها من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مشيدًا بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة من جميع الفئات للدفع بهم في كافة المواقع والمناصب القيادية وذلك من أجل توحيد الرؤى والأفكار والعمل بأسلوب واحد يقوم على أسس علمية محددة لتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة.

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