برلمانية: تدريب طلاب التعليم الفنى بشكل عملى يؤهلهم لسوق العمل

قالت النائبة الدكتورة نسرين عمر عضو لجنة المشروعات بمجلس النواب، إنه لابد من وجود شراكة بين القطاع الخاص والتعليم الفنى بما يدعم توفير فرص عمل حقيقية لخريجى طلاب هذه المدارس، معقبة “ خريجى مدارس التعليم الفنى يواجهون وصمة بسبب عدم حصولهم علي وظائف في كثير من الأحيان”.

و نوهت “ عمر” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، عن التركيز علي ضرورة تدريب وتأهيل طلاب المدارس الفنية علي ريادة الأعمال، مما يعمل علي دمجهم بسوق العمل دون تحديات، مشددة علي أن الاهتمام بالجانب العملى في تدريبهم مع المصنعين من شأنه إيجاد فارقا كبيرا في تنمية مهاراتهم.

وتابعت النائبة : تقدمت بمقترح برغبة بشأن الإستفادة من الأماكن الشاغرة والورش و أماكن التدريب بالمدراس الفنية ؛ لتكون حاضنة أعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وبالفعل حصل علي الموافقة وننتظر من التعليم الفنى التواصل مع الجهاز.

وأكدت البرلمانية، أن تواجد حاضنة الأعمال داخل المدراس الفنية له الكثير من الإيجابيات ، حيث سيجد المنتج المبتدىء البيئة المناسبة له في مدينته بدون تكلفة إنتقال ، وأيضاً سيتوفر له الكثير من الأيدي العاملة من طلاب المدرسة الفنية ، و خاصة طلاب السنوات النهائية ، طبقا لتخصص التصنيع ، كما سيتاح لديهم فرص العمل بعد التخرج مما يساهم في إزالة وصمة التعليم الفني تماما.

وقال الدكتور محمد فتحي مدير مشروع دوري ريادة الأعمال، بوزارة التربية والتعليم، إن دوري ريادة الأعمال، هو أحد أحدث مشروعات وزارة التربية والتعليم، الذي وجه بها الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، موضحا أنه سيكون في كافة مدارس الجمهورية، وإعطاء الجميع فرصة، منها الطلاب ومديري المدارس والمديريات، وستتم بين منافسات قوية.

وأضاف فتحي أنه سيتم إطلاق موقع لتلقي جميع للأفكار في مجال ريادة الأعمال للطلاب، بما يساهم في اختيار المشروعات الأكثر أهمية ودعمها لتحويلها من فكرة لمشروع، موضحا أن هذا الأمر هو الهدف من إطلاق المشروع خلال الفترة القادمة، وسيتاح المشاركة لجميع المدارس الف مدرسة تشارك وإطلاق الموقع الالكتروني لجميع الطلاب للمشاركة في دوري ريادة الأعمال بالمدارس هدفه منح الجميع الفرصة.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اهتماما بالغا بالأنشطة التربوية والرياضة المدرسية، بهدف خلق جيل جديد من الطلاب المبدعين، وتشكيل شخصياتهم، واكتشاف مهاراتهم وتنمية وصقلها، مواهبهم وتشكيل ميولهم ورغباتهم وقيمهم، وترسيخ القيم والمبادئ السلوكية الإيجابية، بالإضافة إلى تنمية وتعزيز القيم الاجتماعية الهادفة وهو ما يحقق لهم التوازن النفسي والوجداني والتطرف الانحراف آفة يجنبهم بما ويشجعهم على الدراسة ".