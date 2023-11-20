طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة رضا سليم

كشف الاعلامي محمد فاروق تصريحات طبيب الأهلي بشأن حالة رضا سليم عبر حسابة بموقع فيسبوك.
و كتب محمد فاروق : طبيب الأهلي: رضا سليم يواصل تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي وسوف يجري أشعة نهاية الأسبوع الجاري للوقوف على تطورات حالته.
واصل رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش.
واستغل الجهاز الفني توقف المسابقات بعد مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بسبب ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري الإفريقي.
ويستعد الأهلي لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.