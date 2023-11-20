طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة رضا سليم

كشف الاعلامي محمد فاروق تصريحات طبيب الأهلي بشأن حالة رضا سليم عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و كتب محمد فاروق : طبيب الأهلي: رضا سليم يواصل تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي وسوف يجري أشعة نهاية الأسبوع الجاري للوقوف على تطورات حالته.

واصل رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، تنفيذ برنامجه العلاجي ‏والتأهيلي على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش‎.‎

واستغل الجهاز الفني توقف المسابقات بعد مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري ‏بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي ‏بسبب ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري ‏الإفريقي.‏

ويستعد الأهلي لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى ‏جولات دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.