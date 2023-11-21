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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السيسي له رؤية في تسليح الجيش.. رئيس الشئون العربية بالبرلمان يشيد بالرئيس

فؤاد أباظة
فؤاد أباظة

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن القضية الفلسطينية لم ينقطع الاهتمام بها نهائيًا، وأن الجميع يتابع باهتمام ما يحدث بشأن القضية الفلسطينية.

وأضاف رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية على قناة الحياة، أن القيادة السياسية تولي اهتمام كبير بشأن القضية الفلسطينية، وأنه من يوم 7 أكتوبر الماضي، حتى اليوم لا تنقطع تحركات القيادة السياسية.

ولفت غلي أن ما يحدث في غزة، عمليات قتل بلا رحمة، و الجميع في العالم يتابع، ما يحدث، فهناك مدارس يتم ضربها، أسر يتم القضاء عليها أمام العالم بالكامل.

وأوضح أن العالم يشاهد وفاة الأطفال، والنساء، ولا يتحدث عن حقوق الإنسان، ولكن مصر منذ اللحظة الأولي وهي مهتمة وتسعي لوقف ما يحدث.

وكشف أن الرئيس السيسي كل لحظة يقدم مواقف بطولية، فـ لقاءات السيسي، خلال الأيام الماضية منذ 7 أكتوبر الماضي وهو يسعى للحفاظ على الاستقرار، وأن مصر خط أحمر لا يمكن التفريط فيها.

وأقسم بالله على الهواء، قائلا:" احنا معاك ومش هنفرط في حبة ولا شبر من أرض مصر، وأن الرئيس له رؤية في تسلح الجيش".

وأوضح أن مجلس النواب قدم 16 طلب إحاطة للحكومة، و جلسة الغد مهمة لمناقشة القضية الفلسطينية، ومصر بالكامل خلف الرئيس السيسي. 

 

وأوضح أن الغرب موقفه هزيل يتحدث عن حقوق الإنسان ولا يطبقها، فغزة شهدت العديد من المجازر التي  لم يرها التاريخ بالإضافة إلى انتهاكات وقتل أطفال بلا رحمة. 

 

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