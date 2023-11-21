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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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برلمان

قطاع الأعمال والسياحة المركزية بمستقبل وطن ينظمان مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس السيسي

صدى البلد

نظمت أمانتا قطاع الأعمال، والسياحة والآثار المركزية بحزب مستقبل وطن، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، بمركز الأزهر للمؤتمرات.

وشارك المؤتمر الجماهيري الحاشد كل من، النائب محمد مصطفى السلاب، أمين قطاع الأعمال المركزي بالحزب، والنائبة نورا علي أمين السياحة والآثار المركزي بالحزب، وعدد من رجال الأعمال والصناعة والغرف السياحية والإعلام والرياضة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانتين، وأمناء الأمانتين علي مستوى محافظات الجمهورية كافة.

بدأ المؤتمر، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الفلسطينين، ثم عرض فيلم تسجيلي لأهم الإنجازات والمشروعات القومية والصناعة والسياحة، التى تمت خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورحبت النائبة نورا علي، أمين السياحة والآثار لحزب مستقبل وطن بالسادة المشاركين، مؤكدة أن المؤتمر الجماهيري هو بمثابة شهادة وطنية في حق قائد قاد البلاد في أصعب الظروف وعبر بها تحديات جسيمة، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تمثل مرحلة جديدة وفارقة في عمر الوطن، كما استعرضت الإنجازات التي تحققت في قطاع السياحة على مدار السنوات الماضية.

من جانبه، اعتبر النائب محمد مصطفى السلاب، أمين قطاع الأعمال المركزية بالحزب، قرارهم بالوقوف خلف القيادة السياسية الحكيمة، التي كتبت صفحة جديدة في تاريخ مصر، واستطاعت بناء الوطن رغم التحديات الضخمة وفي مقدمتها إعادة الأمن والأمان والاستقرار، قبل أن ينطلق قطار التنمية من دون توقف نحو بنت الجمهورية الجديدة وترسيخ أركان الدولة الحديثة، من شبكة عملاقة من الطرق والكباري ونهضة عمرانية، وقضية العشوائيات ومدن صناعية، واكتشافات كبري للغاز، ونهضة في الصناعة والتجارة.

كما أشاد أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، بما حققته الدولة من إنجازات وتنمية في جميع المجالات خاصة الاستقرار والأمن الذين انعكست على قطاع السياحة.

وطالب هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، جميع المصريين بالنزول والمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية، وذلك رداً لجميل للرئيس السيسي، الذي قدم الكثير من التضحيات من أجل الشعب المصري.

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