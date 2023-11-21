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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الحج السياحي 2024 بالتفصيل

أسعار الحج السياحي
أسعار الحج السياحي 2024

أسعار الحج السياحي 2024 يسأل عنها المصريون الراغبون في التقدم الي الحج السياحي 2024 عقب إعلان وزارة السياحة و الآثار عن ضوابط حج هذا العام ، و التي تنفذه شركات السياحة المصرية وفقا لعدة برامج ما بين السياحي و الاقتصادي و البري .


وحصل "صدى البلد" على نسخة من ضوابط و أسعار الحج السياحي 2024 من أجل التقديم لدي شركات السياحة و التي تستقبل راغبي السفر لأداء مناسك الحج 2024 وفقا لتسعير برامج الحج التي يلتزم بها الحاج و الشركات المنفذة عبر تعاقد مبرم .

أسعار الحج السياحي 2024

وجاءت ضوابط الحج السياحي لتعلن عن أسعار الحج السياحي 2024 ، لكل مستوي حج متعرف عليه سواء الحج السياحي او الحج الاقتصادي أو الحج البري لتكون أسعار موضحة خلال إبرام التعاقد بين الطرفين الحاج والشركة المنفذة له البرنامج.


وحددت الضوابط المنظمة للحج السياحي أسعار الحج السياحي 2024 للبرنامج الخمسة نجوم صف أول مباشر على الحرم وحتي 250 مترا 450 ألف جنيه ، وحددت له عدد تأشيرات 4000 تأشيرة تقارب 17% من حجم تأشيرات الحج للسياحة .


كما حددت الضوابط أسعار الحج السياحي 2024 للبرنامج الخمسة نجوم صف ثان من 250 مترا إلى 1250 متر بقيمة 390000 الف جنيه .


فيما جاءت أسعار الحج السياحي 2024 ، للبرنامج السياحي اقتصادي طيران موسم كامل مكة بفنادق وحتي 1750 مترا بقيمة 260 ألف جنيه، والاقتصادي تحسين خمسة نجوم حتى 250 مترا بقيمة 230 ألف جنيه، و الاقتصادي تحسين أربعة وخمسة نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتي 750 مترا 226 الف جنيه ، وبذلك بعدد تأشيرات 13000 ألف تأشيرة بحجم 57% من إجمالي تأشيرات الحج السياحي .


و أسعار الحج السياحي 2024  لبرامج الحج البري موسم كامل مكة بفنادق وحتي 1750 متر بقيمة 225 الف جنيه ، وبري تحسين 5 نجوم حتي 250 مترا بقيمة 195 ألف جنيه، وبري تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتي 750 مترا بقيمة 191 ألف جنيه، بعدد تأِشيرات 6000 تأشيرة بحجم 26% من حصة الحج السياحي 2024 .


ونوهت الضوابط الخاصة بحج 2024 ، أن أسعار الحج السياحي 2024 ، المبينة عالية تمثل الحد الأقصى لأسعار البرامج ويجوز للشركات السياحية التنفيذ بأسعار تقل عنها.

 

 

 

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