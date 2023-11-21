حقيقة مقطع فيديو متداول لجنود مارينز أمريكان أسرى في قبضة الفلسطينيين

يشهد قطاع غزة اشتباكات عنيفة في الجزء الشمالي في الأيام الحالية بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، التي رغم تسليحها الخفيف إلا أنها استطاعت الصمود بكل قوة وشجاعة في وجه العدو المدجج بأسلحة ثقيلة ومدرعة وطائرات.

وبدأت تداول الصور ومقاطع الفيديو التي تشير لنصر الفصائل الفلسطينية، إلا أن بعضها كان حقيقيًا والبعض الآخر مزيفًا، ومنها مقطع فيديو لجنود أسير وسط مزاعم بأنهم من جنود المارينز الأمريكان في قبضة الفلسطينيين

وتبادل رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو لجنود أسرى يبدو أنهم في نفق، وسط مزاعم بأنهم من جنود المارينز الأمريكان في قبضة الفصائل الفلسطينية، بعدما جاءوا إلى قطاع غزة دعمًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على إثر تنفيذ الاجتياح البري في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، وأُرفق الفيديو بتعليق «أسرى اليوم 1/11/2023 من المارينز الأمريكيين»، بحسب «فرانس برس».

أفادت قناة «العربية»، بأنه بعد البحث حول حقيقة مقطع الفيديو المنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي على إنه يتضمن جنودًا أسرى من قوات المارينز الأمريكية في قبضة الفصائل الفلسطينية، فقد تبيَّن أنه فيديو غير حقيقي ولا يتفق مع المزاعم التي أُثيرت حوله، وأنه تم نشره على منصة «X» (تويتر سابقًا) أول مرة في 14 أكتوبر الماضي، أي قبل تنفيذ الاجتياح البري من قِبل جيش الاحتلال على قطاع غزة.